Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Policiales

Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata

Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
9 de Octubre de 2025 | 11:15

Escuchar esta nota

En las últimas horas, agentes de la Unidad 23 Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), rescataron a una mujer y sus dos hijos menores de edad al descarrilar su auto en la Ruta Provincial 53, a la altura de la localidad de Buchanan, partido de La Plata en un accidente ocurrido ayer jueves.

El hecho sucedió cerca de las 6 de la mañana,  cuando el personal penitenciario se dirigía a tomar servicio y observó que un vehículo particular marca Peugeot modelo 207 perdió la estabilidad y comenzó a realizar varios trompos colisionando finalmente con la banquina y cayendo sobre un arroyo lindero a la mencionada ruta.

De inmediato, los agentes socorrieron a las víctimas del siniestro antes de que este se llene por completo de agua logrando rescatar a la totalidad de los ocupantes tratándose de una mujer y dos menores que se trasladaban con dirección al complejo penitenciario de Florencio Varela a la actividad de visita.

Los agentes brindaron asistencia realizándoles las primeras curaciones de rigor y primeros auxilios hasta el arribo del personal policial quienes continuaron con el procedimiento del traslado al nosocomio.

En el procedimiento de rescate participaron el jefe de la Guardia de Seguridad Exterior, Federico Quintana, el jefe de Culto, Juan Madrid, la subjefa de la Brigada Penitenciaria contra Incendios, Florencia Fregoso, y el inspector de Vigilancia, Brian Cardozo.

Una vez con las personas a salvo, los agentes se retiraron del lugar para cumplir funciones en la Unidad 23. Cabe destacar que en las cárceles bonaerenses se brinda capacitación continua al personal penitenciario en primeros auxilios y RCP, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.

LE PUEDE INTERESAR

Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas

LE PUEDE INTERESAR

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

El accionar de los agentes puso en evidencia que la preparación para enfrentar situaciones de emergencias salva vidas y un marcado profesionalismo en las tareas realizadas en servicio a la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado
Últimas noticias de Policiales

VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia

Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Espectáculos
Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”
No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones
La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo
La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
Información General
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
La Ciudad
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
9/10/2025 | UN DIA MAS.- El fútbol llora a Miguel Russo, mano a mano con Tomás Etcheverry y el fenómeno Karen Reichardt.
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Deportes
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
José Daniel Ponce y su recuerdo de Russo: "Miguel me ayudó mucho en mis comienzos y siempre le estaré agradecido"
Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo
Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla