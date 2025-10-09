Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata

Están allanando la casa de Espert en el marco de la causa que investiga su vínculo con Fred Machado
En las últimas horas, agentes de la Unidad 23 Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), rescataron a una mujer y sus dos hijos menores de edad al descarrilar su auto en la Ruta Provincial 53, a la altura de la localidad de Buchanan, partido de La Plata en un accidente ocurrido ayer jueves.
El hecho sucedió cerca de las 6 de la mañana, cuando el personal penitenciario se dirigía a tomar servicio y observó que un vehículo particular marca Peugeot modelo 207 perdió la estabilidad y comenzó a realizar varios trompos colisionando finalmente con la banquina y cayendo sobre un arroyo lindero a la mencionada ruta.
De inmediato, los agentes socorrieron a las víctimas del siniestro antes de que este se llene por completo de agua logrando rescatar a la totalidad de los ocupantes tratándose de una mujer y dos menores que se trasladaban con dirección al complejo penitenciario de Florencio Varela a la actividad de visita.
Los agentes brindaron asistencia realizándoles las primeras curaciones de rigor y primeros auxilios hasta el arribo del personal policial quienes continuaron con el procedimiento del traslado al nosocomio.
En el procedimiento de rescate participaron el jefe de la Guardia de Seguridad Exterior, Federico Quintana, el jefe de Culto, Juan Madrid, la subjefa de la Brigada Penitenciaria contra Incendios, Florencia Fregoso, y el inspector de Vigilancia, Brian Cardozo.
Una vez con las personas a salvo, los agentes se retiraron del lugar para cumplir funciones en la Unidad 23. Cabe destacar que en las cárceles bonaerenses se brinda capacitación continua al personal penitenciario en primeros auxilios y RCP, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.
El accionar de los agentes puso en evidencia que la preparación para enfrentar situaciones de emergencias salva vidas y un marcado profesionalismo en las tareas realizadas en servicio a la comunidad.
