La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo

¿Están en la dulce espera? Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son sin lugar a dudas una de las parejas más famosas en el mundo del fútbol. Una historia de amor que ahora suena más fuerte por los rumores de un posible embarazo.

Recordemos que, en muchas oportunidades el crack y capitán argentino dejó en claro que les gustaría buscar la nena, ya que son padres de tres varones, Thiago, Mateo y Ciro.

Así, en las últimas horas, desde la tele se comunicaron con la esposa del jugador, dónde Antonella respondió sin vueltas.

"Rumor de embarazo de Messi y Antonela que está dando vueltas hace rato", comenzaron relatando desde el programa LAM. Y más tarde se decidió revelar la charla que mantuvo con la esposa del mejor jugador del mundo.

"No es cierto, lamento contradecir a un colega, pero no, no es cierto. Hablé con Antonela mientras estábamos acá al aire", sostuvo el análisis del mencionado programa.

Asimismo, dejó en claro que "cada tanto es como el mismo diálogo, cada tanto los embarazan... Antonela me contestó recién y me dice 'hola Ángel, cómo estás, no sé por qué siguen con eso", cerraron para alejar los rumores.