Están allanando la casa de Espert en el marco de la causa que investiga su vínculo con Fred Machado
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
El dólar oficial da otro salto y queda al filo de los $1.500
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Cambiaría el horario de Gimnasia - Talleres de este sábado: ¿por qué y a qué hora sería?
Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”
La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas
No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones
El histórico boliche "El Bosque" de Quilmes cerró temporalmente por remodelaciones
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
Anticipan que podría haber complicaciones en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas
La morosidad en colegios llega hasta el 30 por ciento en Provincia
¿Están en la dulce espera? Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son sin lugar a dudas una de las parejas más famosas en el mundo del fútbol. Una historia de amor que ahora suena más fuerte por los rumores de un posible embarazo.
Recordemos que, en muchas oportunidades el crack y capitán argentino dejó en claro que les gustaría buscar la nena, ya que son padres de tres varones, Thiago, Mateo y Ciro.
Así, en las últimas horas, desde la tele se comunicaron con la esposa del jugador, dónde Antonella respondió sin vueltas.
"Rumor de embarazo de Messi y Antonela que está dando vueltas hace rato", comenzaron relatando desde el programa LAM. Y más tarde se decidió revelar la charla que mantuvo con la esposa del mejor jugador del mundo.
"No es cierto, lamento contradecir a un colega, pero no, no es cierto. Hablé con Antonela mientras estábamos acá al aire", sostuvo el análisis del mencionado programa.
Asimismo, dejó en claro que "cada tanto es como el mismo diálogo, cada tanto los embarazan... Antonela me contestó recién y me dice 'hola Ángel, cómo estás, no sé por qué siguen con eso", cerraron para alejar los rumores.
La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
