Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?

Con confirmación oficial, los partidos entre Gimnasia y Talleres de Córdoba y Belgrano ante Estudiantes, correspondientes a la fecha 12 del torneo de la Liga Profesional, sufrieron cambos de horarios a los inicialmente pautado para este sábado 11 de octubre.

El encuentro entre Gimnasia y la T, que estaba programado para las 16.45 de este sábado 11, pasará a disputarse a las 16 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Por su parte, Belgrano ante el Pincha que estaba para las 21.15 de este sábado finalmente empezará a las 22.15.

Gimnasia viene de conseguir un triunfo clave ante Sarmiento en Junín y buscará mantener este andar frente a Talleres, rival que también pelea por la zona baja. El Lobo está octavo con 13 puntos, a dos del séptimo y a tres del sexto; Talleres con 11 unidades. En la tabla anual, el Tripero con 29 (24°) y la T 24 y a cuatro puntos del descenso (28°).

El León está cuarto con 17 puntos -solo así por diferencia de gol ya que Boca, Unión y Barracas iguales-, mientras que el Pirata fuera de la zona de clasificación con 14 unidades. Y por las copas internacionales, el Pincha hoy a cinco puntos de Sudamericana.

Por qué

La modificación no sólo afectará a los equipos de La Plata y Córdoba, también Banfield - Racing cambiaría su horario (a las 18), en una reprogramación general que busca evitar la superposición con el partido de la Selección Argentina Sub 20, que enfrentará a México a las 20 por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Gimnasia viene de conseguir un triunfo clave ante Sarmiento en Junín y buscará mantener este andar frente a Talleres, rival que también pelea por la zona baja. El Lobo está octavo con 13 puntos, a dos del séptimo y a tres del sexto; Talleres con 11 unidades. En la tabla anual, el Tripero con 29 (24°) y la T 24 y a cuatro puntos del descenso (28°).