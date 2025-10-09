Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Espectáculos

No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones

No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones
9 de Octubre de 2025 | 11:41

Escuchar esta nota

Mirtha Legrand es sin dudas una de las estrellas más importantes del espectáculo de nuestro país. Ahora, la conductora fue distinguida en los Martín Fierro como leyenda de la televisión debido a su extensa trayectoria.

Asimismo, Mirtha demuestra que cada día sigue teniendo energías para seguir adelante. Pero, en el mes de junio y en medio de rumores de su retiro de la TV, subrayó que "ya no voy a seguir mucho más tiempo trabajando. Son los últimos años, ya estoy grande".

Entonces, desde la tele buscaron la palabra de Adrián Suar para hablar sobre la diva: "Es difícil llevarla para Mar del Plata por el costo, pero Mirtha es eterna". Respecto a las negociaciones, dejó en claro que está todo bien con Nacho Viales y aclaró que "con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar".

Sobre el final de la nota, Suar confesó:  "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar, feliz que vaya a Mar del Plata". Así, estas declaraciones prendieron las alarmas sobre el futuro de la diva en la pantalla chica de cara al año próximo. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Últimas noticias de Espectáculos

Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina

Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”

La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo

La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
La Ciudad
Russo, profeta en su tierra: “‘Luchá, con amor se cura todo", el aliento al histórico utilero de Estudiantes que lo llevó en andas
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
9/10/2025 | UN DIA MAS.- El fútbol llora a Miguel Russo, mano a mano con Tomás Etcheverry y el fenómeno Karen Reichardt.
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Información General
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Deportes
Russo, profeta en su tierra: “‘Luchá, con amor se cura todo", el aliento al histórico utilero de Estudiantes que lo llevó en andas
Fatura Broun y el dolor por Miguel Russo: "Cuando se murió Maradona nos hicieron jugar"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora?
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
Policiales
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla