No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones

Mirtha Legrand es sin dudas una de las estrellas más importantes del espectáculo de nuestro país. Ahora, la conductora fue distinguida en los Martín Fierro como leyenda de la televisión debido a su extensa trayectoria.

Asimismo, Mirtha demuestra que cada día sigue teniendo energías para seguir adelante. Pero, en el mes de junio y en medio de rumores de su retiro de la TV, subrayó que "ya no voy a seguir mucho más tiempo trabajando. Son los últimos años, ya estoy grande".

Entonces, desde la tele buscaron la palabra de Adrián Suar para hablar sobre la diva: "Es difícil llevarla para Mar del Plata por el costo, pero Mirtha es eterna". Respecto a las negociaciones, dejó en claro que está todo bien con Nacho Viales y aclaró que "con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar".

Sobre el final de la nota, Suar confesó: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar, feliz que vaya a Mar del Plata". Así, estas declaraciones prendieron las alarmas sobre el futuro de la diva en la pantalla chica de cara al año próximo.