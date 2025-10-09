El dólar oficial da otro salto y queda al filo de los $1.500

La incertidumbre por las elecciones y la falta de información respecto del acuerdo que el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia en Estados Unidos le agregan volatilidad al mercado cambiario y apenas comenzada la jornada el dólar oficial sube 35 pesos respecto de ayer y cotiza a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue también opera en alza con un incremento inicial de $15 con relación al cierre de ayer, y luego de otros 5 pesos, por lo que ya se ofrece a $1.480 en el mercado informal.

Distinta es la tendencia entre los dólares financieros, ya que ambos cotizan en baja: el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.527 y el dólar Bolsa o MEP a $1.502.

Por su parte, el dólar mayorista, que es el que se utiliza para definir las bandas de flotación, cotiza a $1.466 cuando el techo se ubica alrededor de los $1.480.