La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado

Thiago Medina, ex Gran Hermano, recibirá el alta médica en las próximas horas tras permanecer 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, según reveló el periodista Fede Bongiorno en sus redes sociales.

"Thiago Medina será dado de alta del hospital hoy al mediodía, tras 28 días de internación y 3 intervenciones quirúrgicas", informó el periodista en su cuenta de X. "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha.

El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", indicaba el parte médico difundido por la institución.

El streamer y ex Gran Hermano protagonizó un violento choque cuando circulaba con su moto en la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, en Moreno, el pasado viernes 12 de septiembre.

A raíz del choque, sufrió múltiples costillas fracturadas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, lo que le provocó grandes hemorragias. Desde entonces, se mantuvo en terapia intensiva en estado reservado.

Tras tres cirugías que resultaron exitosas, Medina logró salir de la unidad de terapia intensiva el domingo pasado y continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus dos hijas.