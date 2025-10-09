Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”

En esta oportunidad, las grabaciones de MasterChef Celebrity para Telefe habrían comenzado bajo un clima particularmente agitado, marcada por una inesperada baja.

Así, distintos programas de la tele, aseguraron que uno de los concursantes abandonó el certamen tan solo un día después de iniciar. Se trata de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis.

Entonces, se filtró que existe una tensión imperante entre la producción y los concursantes. “Están todos a las puteadas, la producción con los participantes. Primero, todos cocinan para el culo. Tuvieron que bajar el nivel de los desafíos porque parece que nadie arranca ni te sale de un fideito hervido”, afirmaron desde la pantalla chica.

Pero, sin dudas, el episodio más resonante surgió ante la afirmación: “Hubo uno que abandonó, empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así”.

Este desafío habría impactado directamente en Pablito. Allí señalaron: “Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’”. Seguidamente, se supo que la producción está en la tarea de encontrar un reemplazo, luego de este abrupto abandono.

Finalmente, recordemos que, el intérprete había sido el primer anunciado por Wanda Nara y Vero Lozano en un especial que realizó Telefe para presentar a las figuras de esta temporada del programa culinario.