VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia

Sigue la conmoción en la Región por una nueva muerte a causa del tránsito, esta vez un motociclista que fue embestido por una camioneta a la altura de Avenida Bossinga entre Zabala y el Camino Alternativo, en Ensenada, en un momento en que se desplazaba junto a su esposa y sus dos hijas de 1 y 2 años de edad.

El siniestro vial ocurrió el martes a eso de las 14 hs por causas que eran materia de investigación. No obstante, en las filmaciones se observa el instante en el que el conductor de la moto atina a doblar hacia la izquierda y es chocado por detrás por una camioneta blanca.

El motociclista y su familia iban en una moto modelo Keller gris, en tanto que el rodado de mayor porte, una Ford Ranger blanca, era comandado por un hombre que no sufrió heridas y permaneció en el lugar luego del episodio. En medio de la desesperación por el siniestro vial intervino personal del Comando de Patrullas de Ensenada y ambulancias del SAME.

El conductor del motovehículo fue subido a una ambulancia y derivado de urgencia al Hospital Cestino, en donde en las últimas horas, más allá de los esfuerzos médicos, se produjo su fallecimiento.

Según se informó, la mujer y sus dos hijas niñas también fueron trasladadas al mismo nosocomio. La progenitora y la nena más chiquita recibieron el alta médica sin riesgos graves de salud. En tanto, la niña de 2 años tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por fractura expuesta de fémur.

Con el correr de las horas se supo que tanto la víctima fatal como su esposa figuran como inspectores municipales en La Plata.