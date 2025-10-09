Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo

El sol de las 10 de la mañana asomaba sobre City Bell cuando Estudiantes detuvo su rutina habitual. No hubo gritos de indicaciones ni sonidos de pelotas rebotando. Solo silencio, respeto y emoción, desde la conducción de Eduardo Domínguez, capitaneados por Santiago Ascacíbar y todos comprometidos.

En el centro de la cancha principal del Country Club, los jugadores y el cuerpo técnico formaron un gran círculo en recuerdo por Miguel Ángel Russo, el símbolo eterno, el alumno ejemplar que se transformó en maestro y que hoy fue recordado en su casa, la de toda su vida.

"El sentido minuto de silencio de nuestro plantel profesional en memoria de Miguel Ángel Russo, quien perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta", expresó el club en su cuenta de X.

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 9, 2025

El legado

En paralelo, el club publicó en su sitio web una nota que resume el espíritu de Miguel Ángel Russo mejor que cualquier estadística o trofeo. Un texto lleno de respeto y calidez, donde se rescatan sus propias palabras, pronunciadas alguna vez mientras enfrentaba con coraje su enfermedad en Colombia: “En Estudiantes aprendí que cuando te caés una vez, te levantás; y si te caés 100, te levantás 101. Es uno de los ítems del club: sobreponerse a las adversidades.”

“Su amor manifiesto por Estudiantes no impidió que hinchas de otros clubes lo adoptaran como propio”, escribió el club en su despedida. Y es cierto: Boca, Central, Vélez, San Lorenzo, Racing y tantos otros lo sintieron suyo. Porque Russo fue eso: un símbolo universal de profesionalismo, humildad y pasión.

“En cada club dejó la misma huella: la del profesional íntegro, coherente y apasionado por su trabajo. Su legado no se mide solo en títulos, sino en la forma de vivir y enseñar el fútbol, como parte de una escuela que lo tuvo entre sus grandes continuadores. Hoy despedimos a Miguel Ángel Russo con dolor y gratitud por brindarse siempre por nuestra camiseta. Que descanse en paz junto a su maestro Manera, sus compañeros Tata y Pachorra, su capitán Prátola y su amigo Juan Ramón. Juntos alentarán a Estudiantes allá arriba, en el panteón de las glorias albirrojas.”