Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas
Anticipan que podría haber complicaciones en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas
La morosidad en colegios llega hasta el 30 por ciento en Provincia
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
Actividades: presentación de trabajo, música, donación de sangre, cine y clases de circo
Los números de la suerte del jueves 9 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El sol de las 10 de la mañana asomaba sobre City Bell cuando Estudiantes detuvo su rutina habitual. No hubo gritos de indicaciones ni sonidos de pelotas rebotando. Solo silencio, respeto y emoción, desde la conducción de Eduardo Domínguez, capitaneados por Santiago Ascacíbar y todos comprometidos.
En el centro de la cancha principal del Country Club, los jugadores y el cuerpo técnico formaron un gran círculo en recuerdo por Miguel Ángel Russo, el símbolo eterno, el alumno ejemplar que se transformó en maestro y que hoy fue recordado en su casa, la de toda su vida.
"El sentido minuto de silencio de nuestro plantel profesional en memoria de Miguel Ángel Russo, quien perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta", expresó el club en su cuenta de X.
El sentido minuto de silencio de nuestro plantel profesional en memoria de Miguel Ángel Russo, quien perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta. pic.twitter.com/yyHwS1VEy1— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 9, 2025
En paralelo, el club publicó en su sitio web una nota que resume el espíritu de Miguel Ángel Russo mejor que cualquier estadística o trofeo. Un texto lleno de respeto y calidez, donde se rescatan sus propias palabras, pronunciadas alguna vez mientras enfrentaba con coraje su enfermedad en Colombia: “En Estudiantes aprendí que cuando te caés una vez, te levantás; y si te caés 100, te levantás 101. Es uno de los ítems del club: sobreponerse a las adversidades.”
“Su amor manifiesto por Estudiantes no impidió que hinchas de otros clubes lo adoptaran como propio”, escribió el club en su despedida. Y es cierto: Boca, Central, Vélez, San Lorenzo, Racing y tantos otros lo sintieron suyo. Porque Russo fue eso: un símbolo universal de profesionalismo, humildad y pasión.
“En cada club dejó la misma huella: la del profesional íntegro, coherente y apasionado por su trabajo. Su legado no se mide solo en títulos, sino en la forma de vivir y enseñar el fútbol, como parte de una escuela que lo tuvo entre sus grandes continuadores. Hoy despedimos a Miguel Ángel Russo con dolor y gratitud por brindarse siempre por nuestra camiseta. Que descanse en paz junto a su maestro Manera, sus compañeros Tata y Pachorra, su capitán Prátola y su amigo Juan Ramón. Juntos alentarán a Estudiantes allá arriba, en el panteón de las glorias albirrojas.”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí