Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el feriado del viernes 10 de octubre 2025
9 de Octubre de 2025 | 10:58

Escuchar esta nota

Con motivo del feriado nacional de este viernes 10 de octubre, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada.

El Municipio precisó que no habrá recolección de residuos, por lo que solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, al igual que el sábado 11.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas. Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00. 

A su vez, el Mercado Regional Minorista abrirá de 8:00 a 13:00 y el mayorista en su horario habitual, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 20:00

