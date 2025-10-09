Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Deportes

EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo

9 de Octubre de 2025 | 10:30

Escuchar esta nota

Con camisetas de Boca y Estudiantes principalmente, pero también hinchas de varios equipos se reúnen este jueves en el Hall Central de la Bombonera para despedir al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer.

Las puertas se abrieron a las 10 de la mañana para que todos los hinchas puedan darle un último adiós a Russo, quien conmocionó a todo el fútbol argentino con su fallecimiento.

Según aclaró Boca a través de sus redes sociales, aquellos que quieran despedirlo tendrán hasta las 22 para acercarse a Brandsen 805, mientras que el velorio se extenderá otras dos horas el viernes, entre las 10 y las 12 del mediodía. “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, se aclaró en el comunicado.

Russo, quien tenía 69 años, jugó durante toda su carrera como jugador en Estudiantes, mientras que como director técnico se desempeñó desde 1989 hasta su último día.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo

LE PUEDE INTERESAR

Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo

Miguel Ángel Russo y Diego Maradona, el abrazo que quedó inmortalizado y el saludo de la familia del Diez

La tristeza de la Bruja Verón por la muerte de Miguel Ángel Russo: “Abrázalos a todos y dale un gran abrazo a Juan”
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo

Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
Política y Economía
Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista
Diputados aprobó que la Justicia pueda allanar propiedades y oficinas de Espert
VIDEO. Freno, a medias: límite a los DNU vuelve al Senado
“Quieren desestabilizar al Gobierno”
Espectáculos
La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas
"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud
“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”
La Ciudad
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla