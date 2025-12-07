Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino

Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Profundo dolor en Los Hornos por el fallecimiento de Carmelo Di Benedetto, un querido vecino comprometido con el barrio. A tal punto llegó su reconocimiento que en 2022 fue declarado Vecino Destacado de La Plata por el Concejo Deliberante.
Di Benedetto era uno de los vecinos que organizan las caravanas de los Reyes Magos todos los años en Los Hornos, que ya se volvieron una tradición en el barrio.
Además, formó parte de CILHO (Consejo de Instituciones de Los Hornos), del Círculo Campano y colaborador de la parroquia San Benjamín. Además, integró el equipo que participó en la Fiesta del Alcaucil.
“Hasta siempre querido Carmelo”, lo despidieron desde ACLHO (Asociación de Comerciantes de Los Hornos). “Nos quedamos con el recuerdo de la gran persona” y “Carmelo una gran persona lo vamos a extrañar mucho”, fueron otros de los mensajes que dejaron los vecinos de Los Hornos.
