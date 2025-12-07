Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso

Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
7 de Diciembre de 2025 | 15:46

Escuchar esta nota

Dos instituciones educativas de La Plata fueron afectadas por la inseguridad este fin de semana. Se trata de la Escuela Primaria n° 22, ubicada en 76 y 23, y el Jardín de Infantes n° 912 de 77 entre 131 y 132, de Altos de San Lorenzo. 

A causa de estos robos, los estudiantes se mantienen a la expectativa de ver dónde se realizarán las fiestas de egresados y entrega de diplomas. Es que, en días de altas temperaturas, las clases deben suspenderse. 

En el caso de la escuela primaria, el robo tuvo lugar este domingo alrededor de la una de la madrugada y es “en una semana, la tercera vez que entran o intentan entrar”. “Los chicos no pudieron tener el cierre del ciclo educativo por eso, que se repiten todos los años”, denunciaron padres. 

“Los delincuentes tenían ayer preparado para llevarse, claramente no queda mucho más por robar”, agregaron quienes detallan que “todo el barrio” se moviliza por lo sucedido, llamando a la policía y dando aviso a las autoridades: “Nadie duerme, hasta los reflectores que iluminaban el predio se fueron robando”. 

Entre los elementos sustraídos hay “dos motores de los dos aires acondicionados que aún funcionaban”, mencionaron las autoridades de la escuela. “Por las altas temperaturas y en estas condiciones no se puede dar clases. Así mismo, el equipo de conducción nos encontramos buscando alternativas para llegar a cabo el acto de egreso. Quédense tranquilos que lo haremos igual”, afirmaron desde la institución. 

En tanto, en el caso del Jardín de Infantes n° 912 volvió a ser víctima de un robo y “ya no quedan aires para poder dar clases, los nenes que se egresan no tienen un lugar para recibir el diploma”. En este caso, las temperaturas juegan un rol clave dado que el edificio central se encuentra en obra y las clases se dictan en containers. 

Durante la noche del miércoles y jueves pasado, las familias denunciaron el robo de elementos fundamentales para el desarrollo de la jornada como elementos educativos, de los aires acondicionados, pava eléctrica y cocina eléctrica, entre otros.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Últimas noticias de Policiales

El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara

 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Deportes
El comunicado de Gimnasia para los socios en la previa del clásico ante Estudiantes en el Bosque
Clásico decisivo: Boca y Racing, mano a mano por la final
Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense
VIDEO. "Nosotros nos cubrimos": Toto Pueblo barrió el Bosque tras la aparición de sal en los alrededores del estadio
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
La Ciudad
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
VIDEO. El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Información General
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla