Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso

Dos instituciones educativas de La Plata fueron afectadas por la inseguridad este fin de semana. Se trata de la Escuela Primaria n° 22, ubicada en 76 y 23, y el Jardín de Infantes n° 912 de 77 entre 131 y 132, de Altos de San Lorenzo.
A causa de estos robos, los estudiantes se mantienen a la expectativa de ver dónde se realizarán las fiestas de egresados y entrega de diplomas. Es que, en días de altas temperaturas, las clases deben suspenderse.
En el caso de la escuela primaria, el robo tuvo lugar este domingo alrededor de la una de la madrugada y es “en una semana, la tercera vez que entran o intentan entrar”. “Los chicos no pudieron tener el cierre del ciclo educativo por eso, que se repiten todos los años”, denunciaron padres.
“Los delincuentes tenían ayer preparado para llevarse, claramente no queda mucho más por robar”, agregaron quienes detallan que “todo el barrio” se moviliza por lo sucedido, llamando a la policía y dando aviso a las autoridades: “Nadie duerme, hasta los reflectores que iluminaban el predio se fueron robando”.
Entre los elementos sustraídos hay “dos motores de los dos aires acondicionados que aún funcionaban”, mencionaron las autoridades de la escuela. “Por las altas temperaturas y en estas condiciones no se puede dar clases. Así mismo, el equipo de conducción nos encontramos buscando alternativas para llegar a cabo el acto de egreso. Quédense tranquilos que lo haremos igual”, afirmaron desde la institución.
En tanto, en el caso del Jardín de Infantes n° 912 volvió a ser víctima de un robo y “ya no quedan aires para poder dar clases, los nenes que se egresan no tienen un lugar para recibir el diploma”. En este caso, las temperaturas juegan un rol clave dado que el edificio central se encuentra en obra y las clases se dictan en containers.
Durante la noche del miércoles y jueves pasado, las familias denunciaron el robo de elementos fundamentales para el desarrollo de la jornada como elementos educativos, de los aires acondicionados, pava eléctrica y cocina eléctrica, entre otros.
