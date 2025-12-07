La Selección Argentina empieza con ventaja antes de jugar: cómo el calendario del Mundial 2026 le juega a favor

Cuando aún faltan varios meses para el inicio del Mundial 2026, el anuncio oficial del calendario por parte de FIFA generó alivio en los ánimos de la Selección Argentina: la configuración de sedes y rivales parece facilitar la logística del equipo, reduciendo al mínimo los traslados largos.

Según lo informado, Argentina —ubicada en el Grupo J— debutará el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium, jugará luego frente a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, probablemente también en Dallas.

Ese esquema —partidos sin deben saltos extremos entre sedes— ofrece una ventaja clave: optimiza tiempos de descanso, facilita la planificación logística y reduce el desgaste físico y mental que suelen traer los traslados largos. Para un equipo multicampeón y verdugo del Mundial anterior, esto representa una ganancia simbólica: “ganar antes de salir a la cancha”.

Además, este calendario mantiene a Argentina lejos de los trayectos más exigentes previstos en algunos grupos del torneo, lo que potencialmente alinea al equipo con un desgaste menor y la posibilidad de llegar mejor preparado a instancias decisivas.

Con la confirmación de sedes y fechas, la Albiceleste recibe un alivio previo a los sorteos habituales: aunque todo se define en el campo, el camino logístico ya aparece allanado. En tiempos de competencia feroz y calendario comprimido, hasta eso puede marcar la diferencia.