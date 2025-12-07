Con el triunfo de Racing, River se quedó sin chances de acceder a la Libertadores y jugará la Sudamericana en 2026

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Racing le ganó 1 a 0 a Boca, es finalista del Torneo Clausura y espera por Gimnasia o Estudiantes
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
La Selección Argentina empieza con ventaja antes de jugar: cómo el calendario del Mundial 2026 le juega a favor
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
El viaje de Zaira Nara a Mendoza acompañada de un hombre: ¿nuevo amor en puerta?
El equipo chileno de empresarios argentinos, a la Copa Libertadores
Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina
El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y se despidió del Brasileirao
Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú
Mundial Junior de Hockey: Las Leoncitas clasificaron a cuartos de final en Chile
Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B
El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"
Tras el escándalo del título "por escritorio" de Central: cuáles fueron los otros cuatro casos del fútbol argentino
Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
River cerró un 2025 para el olvido y, como consecuencia directa, jugará en 2026 la Copa Sudamericana: el club quedó finalmente relegado de la Copa Libertadores y será el 30° clasificado confirmado para la fase continental. No hubo más combinaciones posibles ni sobresaltos milagrosos: la eliminación de Boca, el único resultado externo que podía abrirle la puerta de la Libertadores si se quedaba con el Clausura, dejó al Millonario afuera de la élite continental por primera vez desde 2015.
El curso deportivo habla por sí solo. Si bien el equipo de Marcelo Gallardo mantuvo viva la ilusión hasta los últimos días por factores externos, lo cierto es que su rendimiento propio durante la temporada fue insuficiente: cuarto puesto en el Apertura, cuartos en la Libertadores, semifinal en la Copa Argentina, eliminación en octavos del Clausura y cuarto en la tabla anual. Un acumulado de resultados que terminó por condenarlo a depender de otros para aspirar a la Libertadores.
Con la Sudamericana como destino, se interrumpe una racha histórica: River ponía un récord argentino con 11 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores —un ciclo que no iguala ningún club del país— y que acumuló, en ese periodo, 58 victorias, 41 empates, 22 derrotas, 207 goles a favor y 116 en contra, además de dos títulos, una final y tres semifinales, sin eliminaciones en fase de grupos entre la etapa Gallardo (nueve ediciones y media) y la de Martín Demichelis (una y media).
¿Qué sigue para River? Tras las vacaciones y la pretemporada, cuando arranque el próximo Apertura (estimado para mediados de marzo, fecha aún por definirse), el club deberá estar atento a la primera parte del sorteo de CONMEBOL, donde se definirán los grupos de la Copa Sudamericana —torneo que River enfrentará por primera vez bajo el actual formato. Ese sorteo será un momento clave para conocer rivales, logística y el calendario que marcará su comienzo continental en 2026.
Por ahora, además de River, hay 29 equipos confirmados (algunos arrancarán en fase de repechaje). Entre ellos aparecen clubes de las principales ligas sudamericanas y varios representantes regionales. La nómina, tal como fue informada, incluye a:
Brasil: Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, (y otros por definirse según ligas).
Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta FC, Olimpia.
Perú: Alianza Atlético (Sullana), Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano.
Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City Torque.
Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos.
Chile: Audax Italiano, Palestino.
Ecuador: Libertad (nota: Libertad es de Paraguay; aquí figura en la lista provista), Orense.
Colombia: Millonarios.
Argentina (confirmados por ahora): Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
Y, por supuesto, River Plate como el cupo número 30.
La lista final podrá sufrir variaciones hasta el cierre definitivo de las ligas y la confirmación de los cupos por parte de cada federación y CONMEBOL.
Para River, la Sudamericana representa un desafío distinto: cambiar el chip competitivo, recuperar ambición internacional y usar el torneo como plataforma para reconstruir credenciales continentales. La eliminación de la Libertadores cierra un capítulo notable —con logros de alto calibre— pero también obliga al club a repensar objetivos, plantel y estrategia para no prolongar un año de decepciones.
En lo inmediato, la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel tendrán que gestionar una pretemporada que combine la reparación física y anímica; en lo futbolístico, la atención se repartirá entre el arranque del torneo local y la expectativa por el sorteo de CONMEBOL, que marcará el primer mapa de la participación millonaria en la Sudamericana 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí