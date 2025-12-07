Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Con el triunfo de Racing, River se quedó sin chances de acceder a la Libertadores y jugará la Sudamericana en 2026
7 de Diciembre de 2025 | 21:12

Escuchar esta nota

River cerró un 2025 para el olvido y, como consecuencia directa, jugará en 2026 la Copa Sudamericana: el club quedó finalmente relegado de la Copa Libertadores y será el 30° clasificado confirmado para la fase continental. No hubo más combinaciones posibles ni sobresaltos milagrosos: la eliminación de Boca, el único resultado externo que podía abrirle la puerta de la Libertadores si se quedaba con el Clausura, dejó al Millonario afuera de la élite continental por primera vez desde 2015.

El curso deportivo habla por sí solo. Si bien el equipo de Marcelo Gallardo mantuvo viva la ilusión hasta los últimos días por factores externos, lo cierto es que su rendimiento propio durante la temporada fue insuficiente: cuarto puesto en el Apertura, cuartos en la Libertadores, semifinal en la Copa Argentina, eliminación en octavos del Clausura y cuarto en la tabla anual. Un acumulado de resultados que terminó por condenarlo a depender de otros para aspirar a la Libertadores.

Con la Sudamericana como destino, se interrumpe una racha histórica: River ponía un récord argentino con 11 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores —un ciclo que no iguala ningún club del país— y que acumuló, en ese periodo, 58 victorias, 41 empates, 22 derrotas, 207 goles a favor y 116 en contra, además de dos títulos, una final y tres semifinales, sin eliminaciones en fase de grupos entre la etapa Gallardo (nueve ediciones y media) y la de Martín Demichelis (una y media).

¿Qué sigue para River? Tras las vacaciones y la pretemporada, cuando arranque el próximo Apertura (estimado para mediados de marzo, fecha aún por definirse), el club deberá estar atento a la primera parte del sorteo de CONMEBOL, donde se definirán los grupos de la Copa Sudamericana —torneo que River enfrentará por primera vez bajo el actual formato. Ese sorteo será un momento clave para conocer rivales, logística y el calendario que marcará su comienzo continental en 2026.

Por ahora, además de River, hay 29 equipos confirmados (algunos arrancarán en fase de repechaje). Entre ellos aparecen clubes de las principales ligas sudamericanas y varios representantes regionales. La nómina, tal como fue informada, incluye a:

  • Brasil: Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, (y otros por definirse según ligas).

  • Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta FC, Olimpia.

  • Perú: Alianza Atlético (Sullana), Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano.

  • Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City Torque.

  • Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos.

  • Chile: Audax Italiano, Palestino.

  • Ecuador: Libertad (nota: Libertad es de Paraguay; aquí figura en la lista provista), Orense.

  • Colombia: Millonarios.

  • Argentina (confirmados por ahora): Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

  • Y, por supuesto, River Plate como el cupo número 30.

La lista final podrá sufrir variaciones hasta el cierre definitivo de las ligas y la confirmación de los cupos por parte de cada federación y CONMEBOL.

Para River, la Sudamericana representa un desafío distinto: cambiar el chip competitivo, recuperar ambición internacional y usar el torneo como plataforma para reconstruir credenciales continentales. La eliminación de la Libertadores cierra un capítulo notable —con logros de alto calibre— pero también obliga al club a repensar objetivos, plantel y estrategia para no prolongar un año de decepciones.

En lo inmediato, la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel tendrán que gestionar una pretemporada que combine la reparación física y anímica; en lo futbolístico, la atención se repartirá entre el arranque del torneo local y la expectativa por el sorteo de CONMEBOL, que marcará el primer mapa de la participación millonaria en la Sudamericana 2026.

