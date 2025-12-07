Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Tragedia en La Plata: un automovilista perdió el control, chocó contra un árbol y murió

6 de Diciembre de 2025 | 18:07

Un grave accidente ocurrió este domingo 7 de diciembre de 2025 y dejó como saldo una víctima fatal en la zona rural de Abasto, a la altura de las avenidas 208 y 32, en la zona oeste de La Plata. Un hombre de 35 años, domiciliado en Wilde, perdió la vida casi en el acto luego de que el vehículo que conducía –un Ford Ka gris– despistara, volcara y lo expulsara hacia el exterior.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que el automóvil, identificado con la patente DOB-065 y conducido por Matthias Falcón de 35 años, perdió el control por motivos que aún se investigan. Tras salirse del camino, el rodado dio varios tumbos y terminó destruido a un costado de la traza, en una zona de pastizales.

En tanto, minutos después arribó la ambulancia Nº 06 del SAME, cuyos médicos constataron el fallecimiento en el lugar. Las fuerzas de seguridad preservaron el área para permitir el trabajo de los peritos, mientras se verificó que el vehículo estaba registrado a nombre del propio conductor.

A su vez, otro testigo consultado también por este medio, afirmó: “Aparentemente venía solo manejando, pero todo está en investigación”. En paralelo, la UFI Nº10 de La Plata inició actuaciones y ordenó realizar pericias accidentológicas.

Personal policial de la Comisaría Séptima de Abasto, trabaja ahora en el relevamiento de cámaras municipales y privadas, así como en la búsqueda de testigos que puedan aportar datos sobre la mecánica del siniestro.

Complicaciones en el tránsito y desvíos recomendados

Debido al operativo policial y a las pericias en curso, el tránsito permanece reducido en la zona de 208 y 32, lo que genera demoras y complicaciones para quienes circulan por el sector. Las autoridades recomendaron evitar el área hasta que finalicen los trabajos y, en lo posible, utilizar vías alternativas como la avenida 203 o la Ruta 36 para desplazarse hacia la localidad de Lisandro Olmos, Etcheverry o Abasto.

Reclamos vecinales de larga data

Por otro lado, vecinos de la zona remarcaron nuevamente que desde hace años piden la instalación de reductores de velocidad y luminarias sobre la traza, especialmente en el tramo donde ocurrió el hecho. “Durante la noche es una boca de lobos”, señalaron, insistiendo en que la falta de iluminación y los excesos de velocidad representan un riesgo constante para quienes transitan por el sector.

Un domingo para el olvido en materia vial

Además del siniestro fatal en Abasto, se reportó otro episodio vehicular desde 19 entre 58 y 59, en donde un vehículo que circulaba en sentido descendente dio de lleno contra otro que al parecer estaba estacionado.

Una frentista de la zona lamentó lo ocurrido al señalar que "salí un rato a hacer mandados y al volver me encontré con esta escena". A raíz del hecho, en horas del mediodía el tránsito en la avenida permanecía restringido.

Desde el barrio trascendió que el conductor habría conducido su auto bajo efecto etílico. No obstante, las circunstancias de lo ocurrido eran materia de investigación.

Las cifras y muertes por siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada

El caso no es un hecho aislado. Según datos publicados por este diario, ya con esta nueva víctima fatal de hoy, son 73 las personas fallecidas en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada desde el 1° de enero. La cifra supera ampliamente las 64 muertes registradas a esta altura del año pasado y marca un crecimiento preocupante en la cantidad de episodios graves.

En este caso, según otro relevamiento de EL DIA, la mayoría de los siniestros fatales ocurrieron en la zona oeste de la ciudad de La Plata, mas precisamente en las arterias mas transitadas como las avenidas 44, 520, 60, 66 y la Autovía 2. 

Por último, la reiteración de tragedias de este tipo reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los conductores, la necesidad de controles más estrictos y la precariedad de ciertos trazados urbanos donde se mezclan alta circulación e ignorancia vial. Mientras avanza la investigación judicial, la muerte del conductor de hoy de 45 años vuelve a poner en evidencia un drama cotidiano que vive nuestra región. 

