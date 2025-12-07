Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Boca y Racing empatan 0 a 0 en la definición por el pase a la final del Torneo Clausura
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y se despidió del Brasileirao
Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina
Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú
Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La segunda semana de diciembre comienza con la mira puesta en el nuevo dato de inflación, la licitación anunciada para el próximo miércoles y la evolución del dólar. Cuándo se conocerán estos indicadores que siguen de cerca desde el Gobierno.
Tal como se viene registrando desde hace dos meses, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) habría quedado por encima de los dos puntos, nuevamente.
Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.
La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.
Entre las prinicpales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.
Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales de deuda, en donde el Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%.
LE PUEDE INTERESAR
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
LE PUEDE INTERESAR
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “pagar deuda vieja”.
“Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.
El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.
Cómo será la operación:
-La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.
-Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).
-Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.
-Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.
“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.
Tras haber finalizado la semana en $1.460, el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.
De esta manera, las principales cotizaciones de la divisa estadounidense abrirán de la siguiente manera:
-Dólar oficial: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
-Dólar blue: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
-Dólar mayorista: $1.435.
-Dolar MEP: $1481,1 para la compra y $1478,2 para la venta.
-Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1506,8 para la compra y $1.506,8 para la venta.
El Congreso Nacional comenzará este miércoles con las sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, ya que está administrando el país con una ley prorrogada que fue aprobada en 2022.
Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández, pero ahora con una nueva composición del Parlamento mas favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.
El oficialismo será la primer minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 legisladores y necesitará 17 para aprobar los proyectos del Gobierno.
Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará en el primer minuto del martes en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será que en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre es aprobar el Presupuesto 2026.
La agenda de proyectos incluye también la reforma laboral, Inocencia Fiscal – Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma del Código Penal y la ley de Glaciares.
El esquema diseñado por oficialismo establece que el martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el jueves y viernes.
Por ese motivo, las primera conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR.PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.
Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.
Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.
La primera tarea que tendrá el oficialismo la próxima semana es armar las comisiones de Presupuesto, y de Trabajo y Previsión Social, que hasta diciembre conducían los libertarios Ezequiel Atauche, y Carmen Álvarez Rivero
La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que el Gobierno debe enviar al Congreso Nacional.
En ese cuerpo legislativo serán claves los acuerdos con los boques dialoguistas, ya que el oficialismo tiene 20 legisladores, y necesita 17 senadores para aprobar el Presupuesto, por el cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores
Allí buscará respaldos en la decena de radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores mas.
El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.
También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.
El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros
En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí