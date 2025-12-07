Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto

La segunda semana de diciembre comienza con la mira puesta en el nuevo dato de inflación, la licitación anunciada para el próximo miércoles y la evolución del dólar. Cuándo se conocerán estos indicadores que siguen de cerca desde el Gobierno.

La inflación habría quedado por encima del 2%

Tal como se viene registrando desde hace dos meses, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) habría quedado por encima de los dos puntos, nuevamente.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.

La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

Entre las prinicpales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.

Licitación: el Gobierno anunció la vuelta al mercado de capitales

Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales de deuda, en donde el Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “pagar deuda vieja”.

“Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

Cómo será la operación:

-La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.

-Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

-Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.

-Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.

A cuánto abrirá el dólar el lunes 8 de diciembre

Tras haber finalizado la semana en $1.460, el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

De esta manera, las principales cotizaciones de la divisa estadounidense abrirán de la siguiente manera:

-Dólar oficial: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

-Dólar blue: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

-Dólar mayorista: $1.435.

-Dolar MEP: $1481,1 para la compra y $1478,2 para la venta.

-Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1506,8 para la compra y $1.506,8 para la venta.

Se inician el miércoles las sesiones extraordinarias con el foco puesto en el Presupuesto

El Congreso Nacional comenzará este miércoles con las sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, ya que está administrando el país con una ley prorrogada que fue aprobada en 2022.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández, pero ahora con una nueva composición del Parlamento mas favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El oficialismo será la primer minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 legisladores y necesitará 17 para aprobar los proyectos del Gobierno.

Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará en el primer minuto del martes en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será que en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre es aprobar el Presupuesto 2026.

La agenda de proyectos incluye también la reforma laboral, Inocencia Fiscal – Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma del Código Penal y la ley de Glaciares.

El esquema diseñado por oficialismo establece que el martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el jueves y viernes.

Por ese motivo, las primera conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR.PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.

Senado

La primera tarea que tendrá el oficialismo la próxima semana es armar las comisiones de Presupuesto, y de Trabajo y Previsión Social, que hasta diciembre conducían los libertarios Ezequiel Atauche, y Carmen Álvarez Rivero

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que el Gobierno debe enviar al Congreso Nacional.

En ese cuerpo legislativo serán claves los acuerdos con los boques dialoguistas, ya que el oficialismo tiene 20 legisladores, y necesita 17 senadores para aprobar el Presupuesto, por el cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores

Allí buscará respaldos en la decena de radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores mas.

Presupuesto

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.