“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal

Este domingo 7 de diciembre la televisión abierta ofrecerá una cita impostergable: canal Trece (eltreceTV) emitirá la película "Argentina, 1985", un hito del cine nacional que conmemora la histórica sentencia del "Juicio a las Juntas", de la que se cumplen 40 años.

La película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani se podrá ver a partir de las 18:45 horas. El film está inspirado en las figuras del fiscal Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes se atrevieron a acusar a los altos mandos de la dictadura militar argentina (1976-1983) en un proceso judicial sin precedentes.

La Película y la Grilla Dominical

La producción, que representó a la Argentina en los Premios Oscar de 2023, es el plato fuerte del cierre del fin de semana largo y forma parte de una grilla especial de cine que incluye otras producciones de gran envergadura:

15:45 hs: Elvis (Drama musical)

18:45 hs: Argentina, 1985 (Drama histórico)

22:05 hs: Manos de Piedra (Biopic sobre el boxeador Roberto Durán)