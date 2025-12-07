Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal

“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
7 de Diciembre de 2025 | 15:22

Escuchar esta nota

Este domingo 7 de diciembre la televisión abierta ofrecerá una cita impostergable: canal Trece (eltreceTV) emitirá la película "Argentina, 1985", un hito del cine nacional que conmemora la histórica sentencia del "Juicio a las Juntas", de la que se cumplen 40 años.

La película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani se podrá ver a partir de las 18:45 horas. El film está inspirado en las figuras del fiscal Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes se atrevieron a acusar a los altos mandos de la dictadura militar argentina (1976-1983) en un proceso judicial sin precedentes.

La Película y la Grilla Dominical

La producción, que representó a la Argentina en los Premios Oscar de 2023, es el plato fuerte del cierre del fin de semana largo y forma parte de una grilla especial de cine que incluye otras producciones de gran envergadura:

15:45 hs: Elvis (Drama musical)

18:45 hs: Argentina, 1985 (Drama histórico)

22:05 hs: Manos de Piedra (Biopic sobre el boxeador Roberto Durán)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Últimas noticias de Espectáculos

Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija

“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex

Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"

¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Deportes
El comunicado de Gimnasia para los socios en la previa del clásico ante Estudiantes en el Bosque
Clásico decisivo: Boca y Racing, mano a mano por la final
Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense
VIDEO. "Nosotros nos cubrimos": Toto Pueblo barrió el Bosque tras la aparición de sal en los alrededores del estadio
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
La Ciudad
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
VIDEO. El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Policiales
Cayó en Varela el ladrón que asaltó a un médico platense
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
Información General
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla