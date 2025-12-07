Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú

Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú
7 de Diciembre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

El exentrenador de Gimnasia Néstor Gorosito fue despedido de su cargo en Alianza Lima luego de caer ante Sporting Cristal en penales por 5-4 tras igualar 4-4 en el resultado global de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1 de Perú.

La derrota generó que los Blanquiazules deban disputar la Fase 1 del repechaje de la Copa Libertadores, al igual que en 2025 donde lograron eliminar a Boca en la segunda ronda, justamente con ‘Pipo’ al mando.

A pesar de lograr acceder a dicha instancia de la próxima edición del certamen de mayor prestigio del continente, los recientes resultados adversos generaron que la Comisión Directiva del elenco peruano decidiera ponerle fin al ciclo del ex San Lorenzo y River.

Con un comunicado oficial publicado a través de las cuentas oficiales del club en las distintas plataformas digitales, Alianza Lima anunció la destitución de Gorosito. “Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión”, detalló el escrito.

Tras 55 encuentros en los que Pipo logró 28 triunfos, 16 empates y 11 derrotas, los ‘Blanquiazules’ comenzarán la búsqueda de su reemplazante para intentar lograr la clasificación a la siguiente Copa Libertadores donde deberán afrontar todos los Playoffs para meterse en la fase de grupos.

“Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos”, concluyó el comunicado oficial.

LE PUEDE INTERESAR

Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B

LE PUEDE INTERESAR

La Plata RC premió a sus jugadores
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón
Últimas noticias de Deportes

Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina

Boca y Racing empatan 0 a 0 en la definición por el pase a la final del Torneo Clausura

Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari

Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B
Policiales
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Espectáculos
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
La Ciudad
Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
Política y Economía
El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"
Javier Milei acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nóbel de la Paz
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla