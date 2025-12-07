Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú

El exentrenador de Gimnasia Néstor Gorosito fue despedido de su cargo en Alianza Lima luego de caer ante Sporting Cristal en penales por 5-4 tras igualar 4-4 en el resultado global de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1 de Perú.

La derrota generó que los Blanquiazules deban disputar la Fase 1 del repechaje de la Copa Libertadores, al igual que en 2025 donde lograron eliminar a Boca en la segunda ronda, justamente con ‘Pipo’ al mando.

A pesar de lograr acceder a dicha instancia de la próxima edición del certamen de mayor prestigio del continente, los recientes resultados adversos generaron que la Comisión Directiva del elenco peruano decidiera ponerle fin al ciclo del ex San Lorenzo y River.

Con un comunicado oficial publicado a través de las cuentas oficiales del club en las distintas plataformas digitales, Alianza Lima anunció la destitución de Gorosito. “Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión”, detalló el escrito.

Tras 55 encuentros en los que Pipo logró 28 triunfos, 16 empates y 11 derrotas, los ‘Blanquiazules’ comenzarán la búsqueda de su reemplazante para intentar lograr la clasificación a la siguiente Copa Libertadores donde deberán afrontar todos los Playoffs para meterse en la fase de grupos.

“Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos”, concluyó el comunicado oficial.