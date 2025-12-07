Tras el escándalo del título "por escritorio" de Central: cuáles fueron los otros cuatro casos del fútbol argentino

Desde su anuncio, la decisión del Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de reconocer a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” —por acumular más puntos a lo largo del año— reavivó la polémica sobre los llamados “títulos de escritorio”. El hecho se convirtió en un nuevo capítulo de la historia del fútbol argentino, donde ya se recuerdan al menos cuatro consagraciones otorgadas sin salir campeones en una cancha.

La medida generó rechazo en sectores del fútbol: no se trató de una competencia regular, sino de un galardón decidido fuera del campo de juego, basado exclusivamente en resultados acumulados. El propio reglamento oficial aclara que este reconocimiento no otorga plaza para torneos internacionales y no reemplaza a los campeonatos oficiales.

Para muchos hinchas y periodistas, estas conquistas quedan marcadas con un asterisco: no involucran definición en cancha, rivalidad deportiva ni vueltas olímpicas. Pese al cálculo de puntos, la “consagración” resulta impopular, ya que desvincula la gloria del esfuerzo dentro del campo.

El caso más reciente reaviva viejos debates: títulos como los anteriores -mediante cambios de reglamento, decisiones administrativas o recuentos de tablas- quedaron en la memoria de muchos como trofeos sin alma deportiva. Hoy, Rosario Central se sumó a esa tradición: el trofeo ya fue entregado, pero su legitimidad sigue cuestionada. Los otros cuatro antecedentes:

Huracán campeón de la Copa Estímulo

En 1920, antes de la unificación del fútbol argentino bajo la AFA en 1934, la actividad estaba dividida entre dos asociaciones reconocidas hoy de manera oficial: la Asociación Argentina de Football (AAF), considerada la entidad “oficial”, y la Asociación Amateurs de Football (AAmF), formada por clubes que se habían separado y organizaban su propio certamen.

La Copa Estímulo, organizada por la AAF, se disputaba con dos grupos cuyos ganadores se enfrentaban en una final. Huracán dominó la Zona A con 8 puntos, superando a Palermo (5), Nueva Chicago (4), Sportivo del Norte (4), Porteño (4) y Sportivo Palermo (3).

En la Zona B, Banfield finalizó primero con 9 unidades, seguido por Boca (4), Del Plata (3), Estudiantes de La Plata (2) y Sportivo Barracas (2). En aquella época, las victorias daban dos puntos y los empates uno, igual que hoy.

Huracán y Banfield debían definir el título, pero Banfield decidió abandonar la federación para pasarse a la liga rival. Por ese motivo, la AAF proclamó campeón a Huracán.

Boca campeón de Honor de la Asociación Argentina

A mediados de 1925, Boca emprendió una recordada gira por Europa, visitando España, Francia, Italia y Alemania. Su desempeño fue notable: 15 triunfos, un empate y solo tres caídas. Al volver al país, la Asociación Argentina propuso modificar la definición del torneo local —que debía resolverse entre Huracán y Nueva Chicago— e incorporar a Boca en un triangular, ya que el club xeneize solo había podido disputar 7 de las 21 fechas oficiales por su viaje.

Huracán rechazó esa idea y Boca también optó por no aceptar el beneficio. Como reconocimiento por su actuación internacional, la Asociación Argentina decidió otorgarle a Boca el título honorífico de campeón de honor. Aunque no corresponde a una liga o copa nacional, está registrado como un título oficial de AFA y forma parte de las 74 estrellas reconocidas al club.

Boca campeón de la Copa Confraternidad Escobar–Girano

La Copa Confraternidad Escobar–Girano era una competición organizada conjuntamente por la AFA y la AUF, donde se enfrentaban los subcampeones argentino y uruguayo en dos partidos, uno en cada país. En la edición de 1945, Nacional se impuso 2-1 en La Bombonera, mientras que Boca ganó 3-2 en el Centenario.

Como no existía un método de desempate (ni diferencia de gol ni un tercer encuentro), y al haber ganado cada equipo como visitante, ambas asociaciones acordaron declarar campeones a los dos clubes. Por lo tanto, la edición de 1945 quedó oficialmente como título compartido entre Boca y Nacional.

River campeón de la Copa Ibarguren

La Copa Ibarguren fue un certamen tradicional del fútbol argentino, con 23 ediciones disputadas —más que la actual Copa Argentina, que tiene 14—. En esta competencia se enfrentaban el campeón de la Primera División y el ganador del Campeonato Argentino, un torneo federal con representación de diferentes provincias.

En 1952, River Plate, campeón de la Primera División, se enfrentó a Liga Cultural de Santiago del Estero, ganador del certamen regional. El partido terminó 1-1 en la cancha de Central Córdoba y se jugaron dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Luego comenzó un tercer suplementario, pero a los cuatro minutos debió suspenderse por falta de iluminación. Meses más tarde, la AFA decidió adjudicar el título a ambos equipos, registrándolo como campeonato compartido.