El viaje de Zaira Nara a Mendoza acompañada de un hombre: ¿nuevo amor en puerta?

Zaira Nara sorprendió en su llegada a Mendoza para la presentación de Hernán Cattaneo, muy bien acompañada. Según trascendió, se la vio en el aeropuerto mendocino junto a un hombre y los rumores de un posible romance se dispararon.

En las últimas semanas, la hermana de Wanda Nara se mostró muy cercana al streamer Santiago Bauletti, quién manifestó estar perdidamente enamorado de ella y hasta se lo confesó durante una transmisión en vivo. El acercamiento dio de qué hablar, por lo que su visita a la provincia de Mendoza junto a otro hombre levantó sospechas.

Según se supo, Zaira Nara estuvo en el aeropuerto El Plumerillo con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo. La pareja, que estuvo junta durante ocho años, se separó en 2022 en pleno auge del Wandagate.

A tal punto escaló la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi que hubo quienes señalaron a Von Plessen como uno de los cómplices del futbolista para la infidelidad con la China Suárez, que desató el escándalo mundial.

En tanto, ni Zaira ni su ex pareja compartieron nada en sus redes sociales que diera cuenta de una posible separación. Tal parece que se trataría de un trato cordial entre dos padres que comparten la crianza de dos niños más que de una segunda oportunidad para el amor.