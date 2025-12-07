Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera

7 de Diciembre de 2025 | 15:19

Escuchar esta nota

El platense Nico Moscardini salió P12 en la última carrera del TC Pista, que tuvo lugar en el Autódromo Roberto José Mouras, y se afianzó en la segunda ubicación de la tabla general. Con ese logro, el joven corredor logró el ascenso a la máxima categoría del Turismo Carretera con su Ford. El campeón de la Copa de Plata fue Marco Dianda, con un Dodge y tan solo 17 años.

De esta manera, el piloto de 25 años y oriundo de Los Hornos concretará su sueño de correr en el TC el próximo año. En el pasado 2019, fue campeón de Súper TC2000 con un Renault Fluence y a bordo del Ford número 9 pudo lograr el ascenso. 

Más temprano, el piloto Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera, al ganar la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.

El conductor de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

Como escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.

