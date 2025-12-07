Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari

Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
El piloto británico Lewis Hamilton es el máximo ganador de campeonatos mundiales con Mercedes y McLaren. Ganó, al igual que Michael Schumacher, siete títulos a lo largo de su carrera.
Este año, sin embargo, el cambio a Ferrari para acompañar a Charles Leclerc en la escudería más ganadora, no fue lo que él esperaba. En cambio le dejó un récord negativo que lo preocupa.
Para esta temporada, pese a haber ganado la carrera Sprint en China, el piloto británico no alcanzó ninguno de los 24 podios. Es la primera vez que sucede desde el 2007, cuando llegó a la Fórmula 1.
El cuarto puesto fue el mejor resultado obtenido, en las carreras en Gran Bretaña, Austin, Austria e Imola. Con 156 puntos, alcanzó el 6° lugar en el campeonato de pilotos y se ubicó dentro de los diez mejores en 19 circuitos.
Gran Premio de Australia: 10°
Gran Premio de China: descalificado junto a su compañero de equipo
Gran Premio de Japón: 7°
Gran Premio de Bahrein: 5°
Gran Premio de Arabia Saudita: 7°
Gran Premio de Miami: 8°
Gran Premio de Imola: 4°
Gran Premio de Mónaco: 5°
Gran Premio de España: 6°
Gran Premio de Canadá: 6°
Gran Premio de Austria: 4°
Gran Premio de Gran Bretaña: 4°
Gran Premio de Bélgica: 7°
Gran Premio de Hungría: 12°
Gran Premio de Países Bajos: abandono por un accidente.
Gran Premio de Monza: 6°
Gran Premio de Azerbaiyán: 8°
Gran Premio de Singapur: 8°
Gran Premio de Austin: 4°
Gran Premio de México: 8°
Gran Premio de San Pablo: abandono por problemas en la pista.
Gran Premio de Las Vegas: 8°
Gran Premio de Qatar: 12°
Gran Premio de Abu Dhabi: 8°
