Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari

El piloto británico Lewis Hamilton es el máximo ganador de campeonatos mundiales con Mercedes y McLaren. Ganó, al igual que Michael Schumacher, siete títulos a lo largo de su carrera.

Este año, sin embargo, el cambio a Ferrari para acompañar a Charles Leclerc en la escudería más ganadora, no fue lo que él esperaba. En cambio le dejó un récord negativo que lo preocupa.

Para esta temporada, pese a haber ganado la carrera Sprint en China, el piloto británico no alcanzó ninguno de los 24 podios. Es la primera vez que sucede desde el 2007, cuando llegó a la Fórmula 1.

El cuarto puesto fue el mejor resultado obtenido, en las carreras en Gran Bretaña, Austin, Austria e Imola. Con 156 puntos, alcanzó el 6° lugar en el campeonato de pilotos y se ubicó dentro de los diez mejores en 19 circuitos.

El 2025 de Lewis Hamilton

Gran Premio de Australia: 10°

Gran Premio de China: descalificado junto a su compañero de equipo

Gran Premio de Japón: 7°

Gran Premio de Bahrein: 5°

Gran Premio de Arabia Saudita: 7°

Gran Premio de Miami: 8°

Gran Premio de Imola: 4°

Gran Premio de Mónaco: 5°

Gran Premio de España: 6°

Gran Premio de Canadá: 6°

Gran Premio de Austria: 4°

Gran Premio de Gran Bretaña: 4°

Gran Premio de Bélgica: 7°

Gran Premio de Hungría: 12°

Gran Premio de Países Bajos: abandono por un accidente.

Gran Premio de Monza: 6°

Gran Premio de Azerbaiyán: 8°

Gran Premio de Singapur: 8°

Gran Premio de Austin: 4°

Gran Premio de México: 8°

Gran Premio de San Pablo: abandono por problemas en la pista.

Gran Premio de Las Vegas: 8°

Gran Premio de Qatar: 12°

Gran Premio de Abu Dhabi: 8°