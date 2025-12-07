Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari

Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari
7 de Diciembre de 2025 | 18:52

Escuchar esta nota

El piloto británico Lewis Hamilton es el máximo ganador de campeonatos mundiales con Mercedes y McLaren. Ganó, al igual que Michael Schumacher, siete títulos a lo largo de su carrera. 

Este año, sin embargo, el cambio a Ferrari para acompañar a Charles Leclerc en la escudería más ganadora, no fue lo que él esperaba. En cambio le dejó un récord negativo que lo preocupa. 

Para esta temporada, pese a haber ganado la carrera Sprint en China, el piloto británico no alcanzó ninguno de los 24 podios. Es la primera vez que sucede desde el 2007, cuando llegó a la Fórmula 1. 

El cuarto puesto fue el mejor resultado obtenido, en las carreras en Gran Bretaña, Austin, Austria e Imola. Con 156 puntos, alcanzó el 6° lugar en el campeonato de pilotos y se ubicó dentro de los diez mejores en 19 circuitos.

El 2025 de Lewis Hamilton

Gran Premio de Australia: 10°

Gran Premio de China: descalificado junto a su compañero de equipo

Gran Premio de Japón: 7°

Gran Premio de Bahrein: 5°

Gran Premio de Arabia Saudita: 7°

Gran Premio de Miami: 8°

Gran Premio de Imola: 4°

Gran Premio de Mónaco: 5°

Gran Premio de España: 6°

Gran Premio de Canadá: 6°

Gran Premio de Austria: 4°

Gran Premio de Gran Bretaña: 4°

Gran Premio de Bélgica: 7°

Gran Premio de Hungría: 12°

Gran Premio de Países Bajos: abandono por un accidente.

Gran Premio de Monza: 6°

Gran Premio de Azerbaiyán: 8°

Gran Premio de Singapur: 8°

Gran Premio de Austin: 4°

Gran Premio de México: 8°

Gran Premio de San Pablo: abandono por problemas en la pista.

Gran Premio de Las Vegas: 8°

Gran Premio de Qatar: 12°

Gran Premio de Abu Dhabi: 8°

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón
Últimas noticias de Deportes

La Selección Argentina empieza con ventaja antes de jugar: cómo el calendario del Mundial 2026 le juega a favor

El equipo chileno de empresarios argentinos, a la Copa Libertadores

Zaniratto recupera una pieza importante para recibir a Estudiantes en el Bosque: el equipo que evalúa el DT

Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?
La Ciudad
Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Policiales
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Política y Economía
El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"
Javier Milei acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nóbel de la Paz
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo
Espectáculos
El viaje de Zaira Nara a Mendoza acompañada de un hombre: ¿nuevo amor en puerta?
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla