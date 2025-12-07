Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Mundial Junior de Hockey: Las Leoncitas clasificaron a cuartos de final en Chile

Mundial Junior de Hockey: Las Leoncitas clasificaron a cuartos de final en Chile
7 de Diciembre de 2025 | 19:15

Escuchar esta nota

Las Leoncitas, la Selección argentina de hockey, pasó a cuartos de final del Mundial Junior de Hockey Chile 2025. Se impusieron por 8 a 0 ante Gales y terminaron la fase de grupos en segundo lugar, para continuar en carrera. 

Las dirigidas por Juan Martín López forman parte de las ocho mejores selecciones que buscan hacerse del título. Los goles los marcaron Sol Guignet (2), Milagros Alastra, Zoe Díaz, Juana Castellaro, Catalina Stamati, Chiara Ambrosini y Lara Casas.

El otro clasificado del Grupo B es Bélgica, terminando ambos con siete puntos pero ubicando a los belgas en el primer puesto por diferencia de goles. El próximo desafío será mañana, lunes 8 a las 20.15, ante Alemania por el pase a semifinales. 

“Fue una buena primera etapa para nosotras. Como dice nuestro entrenador, ahora arranca un nuevo torneo. Esta es la parte más linda y estamos muy preparadas y confiadas. Argentina siempre va a dar lo mejor para estar entre las cuatro mejores”, aseguró Sol Guignet tras el partido.

 

