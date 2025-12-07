Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B

La definición de la Primera B de la Liga Amateur tendrá un desenlace apasionante, ya que finalmente habrá una final entre Villa Montoro y Curuzú Cuatiá. El Villero empató 2-2 con Tricolores como visitante por lo que no pudo coronarse en la última fecha del torneo. Y como Curu venció 3-2 a 5 de Mayo a domicilio, los dos equipos terminaron como líderes con 35 puntos.

De esta manera y con escenario a definir, el campeón se definirá a través de una apasionante final entre los dos equipos que más puntos sacaron en el campeonato. En lo que respecta a los demás encuentros, los resultados fueron los siguientes: For Ever 3-2 Peñarol, Comunidad Rural 2-2 Defensores de City Bell, La Plata 3-0 San Martín, Expreso Rojo 1-1 Porteño, Argentino Juvenil 4-0 Talleres y Romerense 1-0 Villa Lenci.

Por su parte, Universitario de Berisso se coronó campeón del Torneo Proyección, al derrotar por 3-1 a Unidos del Dique como local. De esta forma, los de 60 y 126 levantaron el trofeo, luego de ganar de punta a punta.