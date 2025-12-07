El equipo chileno de empresarios argentinos, a la Copa Libertadores

O'Higgins le ganó 1-0 a Everton con un gol de penal de Francisco González en los minutos finales del partido (90'+5'). El triunfo le permitió subir a la tercera posición de la tabla, asegurando un lugar en la Fase Previa 2 del torneo continental.

El club de Chile fue adquirido por una sociedad y uno de los integrantes es Jorge Reina y la operación se hizo este año. La última vez que el Club clasificó para jugar ese torneo fue en el 2014. Esta será la quinta participación histórica de O'Higgins en la Copa Libertadores, volviendo al torneo después de 11 años.

En una definición de alto voltaje en El Teniente, O’Higgins derrotó 1-0 a Everton de Viña del Mar con un penal convertido por Francisco González en el minuto 90+5 y se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Chile 3, accediendo a la fase previa 2 del torneo continental.

El partido había sido tenso y parejo: en el primer tiempo las ocasiones escasearon —O’Higgins apenas tuvo dos remates al arco y Everton no registró ninguno— y el juego no logró romperse hasta los minutos finales. La definición llegó cuando una mano en el área visitante fue sancionada y González cambió la pena máxima por gol en tiempo de descuento, desatando el delirio en la Sexta Región.

La importancia del triunfo iba más allá del resultado local: mientras O’Higgins peleaba por un cupo continental (Chile 2 o Chile 3), Everton llegaba con la urgencia opuesta: evitar el descenso a la Primera B. Durante el desarrollo de los segundos tiempos, el panorama se mantuvo abierto porque el marcador y los resultados de otros encuentros —en particular el encuentro entre Deportes Iquique y Universidad de Chile— podían modificar quiénes accedían a las copas. Fue precisamente un triunfo transitorio de Universidad de Chile (3-2 en el norte) lo que momentáneamente había dejado a O’Higgins fuera de la Libertadores, hasta que el penal sobre la hora inclinó la balanza a favor de los locales.

La clasificación marca el regreso de O’Higgins a la Copa Libertadores después de 11 años: el club ya había participado en 1979, 1980, 1984 y 2014; 2026 será la quinta participación en su historia. Para la hinchada celeste, la noche en Rancagua representó la concreción de un objetivo largamente anhelado.