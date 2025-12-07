A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi

En la antesala de la última competencia del calendario en la Fórmula 1, y después de haber quedado en el fondo de la tabla en la clasificación, Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Abu Dabi con la intención de cerrar el año de la mejor forma posible.

De acuerdo a lo informado, el piloto argentino finalizó en el puesto 20 de la tanda clasificatoria, mientras que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó apenas por delante. Así, ambos partirán desde las últimas filas en una carrera que está programada para las 10:00 (hora argentina).

Con la mirada puesta en despedir una temporada compleja, marcada por las limitaciones del auto y la falta de competitividad para luchar por puntos, Colapinto será parte del cierre del ciclo del motor Renault en la Fórmula 1.

En cuanto al Mundial de Pilotos, el título se definirá este domingo entre tres aspirantes. El principal candidato es Lando Norris, de McLaren, que llega al GP decisivo con una ventaja de 12 puntos sobre su perseguidor inmediato, Max Verstappen, de Red Bull, quien suma 396 unidades.

Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, también de McLaren, ubicado a cuatro puntos de Verstappen. El australiano fue líder durante buena parte del año, pero perdió terreno en los últimos compromisos y quedó con menos margen para la definición.