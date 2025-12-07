Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi

El argentino partirá último en el último circuito de la temporada.

A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi
7 de Diciembre de 2025 | 05:09

Escuchar esta nota

En la antesala de la última competencia del calendario en la Fórmula 1, y después de haber quedado en el fondo de la tabla en la clasificación, Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Abu Dabi con la intención de cerrar el año de la mejor forma posible.

De acuerdo a lo informado, el piloto argentino finalizó en el puesto 20 de la tanda clasificatoria, mientras que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó apenas por delante. Así, ambos partirán desde las últimas filas en una carrera que está programada para las 10:00 (hora argentina).

Con la mirada puesta en despedir una temporada compleja, marcada por las limitaciones del auto y la falta de competitividad para luchar por puntos, Colapinto será parte del cierre del ciclo del motor Renault en la Fórmula 1.

En cuanto al Mundial de Pilotos, el título se definirá este domingo entre tres aspirantes. El principal candidato es Lando Norris, de McLaren, que llega al GP decisivo con una ventaja de 12 puntos sobre su perseguidor inmediato, Max Verstappen, de Red Bull, quien suma 396 unidades. 

Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, también de McLaren, ubicado a cuatro puntos de Verstappen. El australiano fue líder durante buena parte del año, pero perdió terreno en los últimos compromisos y quedó con menos margen para la definición.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Murió un funcionario bonaerense tras un choque

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
Últimas noticias de Deportes

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
Política y Economía
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
40 años de la condena a las Juntas Militares
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Ciudad
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla