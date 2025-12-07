El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Escuchar esta nota
El Gobierno dio un giro en su política económica al anunciar un nuevo límite para el endeudamiento del sector privado, una medida que busca cortar con una vieja práctica considerada “el gran fantasma” de muchas empresas argentinas.
La iniciativa surgió como respuesta a los riesgos que implica un endeudamiento descontrolado: fuga de capitales, fragilidad financiera ante crisis económicas, y un efecto dominó en la salud macroeconómica del país.
La propuesta del Ejecutivo apunta a restringir el tope de deuda que las empresas pueden contraer especialmente cuando los compromisos superan ciertos umbrales respecto de su patrimonio y capacidad de pago. La idea es que ninguna firma quede sobredimensionada por un pasivo incontrolable que, en un escenario adverso, pueda derivar en quiebras masivas.
De esta forma, el Gobierno busca reducir la exposición del sistema financiero privado y del mercado de capitales a crisis sectoriales, evitar efectos en cadena y limitar la posibilidad de que grandes empresas obliguen al Estado a intervenir si quiebran.
La medida generó sorpresa entre los grandes actores del sector privado, acostumbrados históricamente a operar con niveles elevados de deuda como “colchón” de financiamiento. La restricción altera la lógica de apalancamiento: muchas compañías que reposaban su estrategia en aprovechar deuda para crecer ahora deberán revisar sus planes.
Algunos empresarios advierten que esto podría ralentizar inversiones productivas o expansionistas, lo que en un contexto macroeconómico ya complejo genera preocupación. A su vez, se esperan repercusiones en el acceso al crédito, la rentabilidad y la supervivencia de firmas medianas que funcionan con márgenes reducidos.
La decisión de limitar el endeudamiento privado se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno, que incluye una reorganización del sistema financiero y una política monetaria orientada a bajar la inflación, contener el riesgo país y recuperar cierto grado de estabilidad macroeconómica.
Además, las autoridades argumentan que la medida es necesaria para proteger la economía real: buscan evitar que un colapso en un grupo empresarial importante termine afectando la cadena productiva, el empleo y la recaudación fiscal. En ese sentido, la regulación preventiva tiende a convertirse en una red de seguridad para todo el sistema.
Para que la medida cumpla sus objetivos, especialistas advierten que será clave su implementación efectiva y transparente: deberán definirse los umbrales de deuda permitida, los mecanismos de control, fiscalización de balances y la supervisión del sistema bancario. Sin controles rigurosos, el riesgo de que la medida quede en letra muerta es alto.
También será necesario evaluar impactos en la inversión privada y en sectores sensibles: la restricción al crédito puede desacelerar proyectos, complicar el flujo de caja de pymes y aumentar la presión sobre sectores ya golpeados.
Finalmente, el anuncio supone una señal al mercado: un cambio de reglas de juego cuyo objetivo explícito es proteger la economía de excesos financieros. Si se consolida con medidas complementarias —transparencia, regulación del crédito, incentivos productivos—, podría marcar el inicio de una estructura empresarial más sostenible.
