El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”

La presentación que realizó la defensa de Felicitas Alvite para que la imputada pueda acceder a salidas laborales dos veces por semana, ya generó una fuerte reacción por parte de la familia de Walter Armand, el motociclista de 36 años que murió tras ser embestido. Tal como informó en exclusiva EL DIA, el pedido -que plantea la posibilidad de que la joven trabaje como niñera en una vivienda cercana a su domicilio- fue confirmado por fuentes judiciales y actualmente está bajo análisis del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, a la espera de las opiniones del fiscal Martín Raúl Chiorazzi y de los representantes de la parte damnificada.

A menos de 24 horas de que este diario difundiera la presentación de la defensa, los familiares de Armand expresaron públicamente su malestar. A través de un mensaje difundido en redes sociales, cuestionaron que la acusada -con prisión domiciliaria- busque flexibilizar sus condiciones mientras el juicio continúa sin fecha. “No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa como corresponde, sino que también pretende tener salidas laborales”, expresaron en Instagram.

El comunicado de la familia reflejó el desgaste acumulado por la espera del debate oral, cuya tercera audiencia preliminar recién se realizará el 18 de febrero de 2026. “Ya no hay palabras para describir el dolor y la vergüenza que siente la familia por sus actos”, agregaron.

El caso, marcado por las pruebas de velocidad captadas por cámaras de seguridad que mostraron a “La Toretto” manejando a más de 90 km/h y cruzando en rojo, mantiene a los allegados de Armand en una postura firme respecto a la responsabilidad penal de la imputada. La acusación prevé penas de hasta 25 años de prisión.