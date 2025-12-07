El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La coparticipación tiene un reparto que castiga a la Provincia
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región
BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Letizia y la diplomacia del vestido: cuando la moda es lenguaje
Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Los jóvenes también padecen artrosis Un sufrimiento cada vez menos oculto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La presentación que realizó la defensa de Felicitas Alvite para que la imputada pueda acceder a salidas laborales dos veces por semana, ya generó una fuerte reacción por parte de la familia de Walter Armand, el motociclista de 36 años que murió tras ser embestido. Tal como informó en exclusiva EL DIA, el pedido -que plantea la posibilidad de que la joven trabaje como niñera en una vivienda cercana a su domicilio- fue confirmado por fuentes judiciales y actualmente está bajo análisis del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, a la espera de las opiniones del fiscal Martín Raúl Chiorazzi y de los representantes de la parte damnificada.
A menos de 24 horas de que este diario difundiera la presentación de la defensa, los familiares de Armand expresaron públicamente su malestar. A través de un mensaje difundido en redes sociales, cuestionaron que la acusada -con prisión domiciliaria- busque flexibilizar sus condiciones mientras el juicio continúa sin fecha. “No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa como corresponde, sino que también pretende tener salidas laborales”, expresaron en Instagram.
El comunicado de la familia reflejó el desgaste acumulado por la espera del debate oral, cuya tercera audiencia preliminar recién se realizará el 18 de febrero de 2026. “Ya no hay palabras para describir el dolor y la vergüenza que siente la familia por sus actos”, agregaron.
El caso, marcado por las pruebas de velocidad captadas por cámaras de seguridad que mostraron a “La Toretto” manejando a más de 90 km/h y cruzando en rojo, mantiene a los allegados de Armand en una postura firme respecto a la responsabilidad penal de la imputada. La acusación prevé penas de hasta 25 años de prisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí