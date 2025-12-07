La Plata RC premió a sus jugadores

El sábado se realizó la Cena de Fin de Año en La Plata RC, que tuvo un momento de reunión para la familia Canaria y la tradicional entrega de banderines de capitán y honor.

El evento se realizó en el predio de Gonnet, con homenaje a los socios fallecidos con una emotiva suelta de globos, presentación de la nueva Comisión Directiva, reconocimiento a los jugadores seleccionados y un homenaje a las jugadoras del plantel superior femenino luego de un nuevo campeonato.

A continuación los ganadores desde Menores de 15 hasta la Superior:

Menores de 15

Capitán: Tomás Meneses.

Honor: Tomás Meneses, Salvador Grillo, e Ignacio Ciappa.

Menores de 16

Capitán: Guido Vattuone.

Honor: Augusto Paladino, juan Bautista Dodds y Lautaro Gambarota.

Menores de 17

Capitán: Benjamín Biancuzzo.

Honor: Blas Tittarelli, Felipe Plazos Fernández y Leandro Rocha.

Menores de 19

Capitán: Cipriano Cervio.

Honor: Cirpiano Cervio, Facundo Suárez, Lucas Lopez Di Marco.

Menores de 22

Capitán: Lucas Carreón

Honor: Máximo Rivera.

Preintermedia E

Capitán: Eduardo Sebastián Ferrario

Honor: Lucio Caro.

Preintermedia D

Capitán: Francisco Castagnet.

Honor: Manuel Coste.

Preintermedia C

Capitán: Tomás Alonso

Honor: Martín Carreño.

Preintermedia B

Capitán: Emiliano Guida.

Honor: Jerónimo Ferraro

Preintermedia A

Capitán: Juan Cruz Gurruchaga

Honor: Lautaro Zavatti.

Intermedia A

Capitán: Facundo Scarpinelli

Honor: Gonzalo Pizzarro

Femenino

Capitana: María Taladrid

Honor: Sol Rodríguez

Superior

Capitán: Martín Fontán

Honor: Tomás Bernasconi