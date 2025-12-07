La Plata RC premió a sus jugadores

Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
El sábado se realizó la Cena de Fin de Año en La Plata RC, que tuvo un momento de reunión para la familia Canaria y la tradicional entrega de banderines de capitán y honor.
El evento se realizó en el predio de Gonnet, con homenaje a los socios fallecidos con una emotiva suelta de globos, presentación de la nueva Comisión Directiva, reconocimiento a los jugadores seleccionados y un homenaje a las jugadoras del plantel superior femenino luego de un nuevo campeonato.
A continuación los ganadores desde Menores de 15 hasta la Superior:
Menores de 15
Capitán: Tomás Meneses.
Honor: Tomás Meneses, Salvador Grillo, e Ignacio Ciappa.
Menores de 16
Capitán: Guido Vattuone.
Honor: Augusto Paladino, juan Bautista Dodds y Lautaro Gambarota.
Menores de 17
Capitán: Benjamín Biancuzzo.
Honor: Blas Tittarelli, Felipe Plazos Fernández y Leandro Rocha.
Menores de 19
Capitán: Cipriano Cervio.
Honor: Cirpiano Cervio, Facundo Suárez, Lucas Lopez Di Marco.
Menores de 22
Capitán: Lucas Carreón
Honor: Máximo Rivera.
Preintermedia E
Capitán: Eduardo Sebastián Ferrario
Honor: Lucio Caro.
Preintermedia D
Capitán: Francisco Castagnet.
Honor: Manuel Coste.
Preintermedia C
Capitán: Tomás Alonso
Honor: Martín Carreño.
Preintermedia B
Capitán: Emiliano Guida.
Honor: Jerónimo Ferraro
Preintermedia A
Capitán: Juan Cruz Gurruchaga
Honor: Lautaro Zavatti.
Intermedia A
Capitán: Facundo Scarpinelli
Honor: Gonzalo Pizzarro
Femenino
Capitana: María Taladrid
Honor: Sol Rodríguez
Superior
Capitán: Martín Fontán
Honor: Tomás Bernasconi
