Deportes

La Plata RC premió a sus jugadores

La Plata RC premió a sus jugadores
7 de Diciembre de 2025 | 18:29

El sábado se realizó la Cena de Fin de Año en La Plata RC, que tuvo un momento de reunión para la familia Canaria y la tradicional entrega de banderines de capitán y honor.

El evento se realizó en el predio de Gonnet, con homenaje a los socios fallecidos con una emotiva suelta de globos, presentación de la nueva Comisión Directiva, reconocimiento a los jugadores seleccionados y un homenaje a las jugadoras del plantel superior femenino luego de un nuevo campeonato.

A continuación los ganadores desde Menores de 15 hasta la Superior:

Menores de 15
Capitán: Tomás Meneses.
Honor: Tomás Meneses, Salvador Grillo, e Ignacio Ciappa.

Menores de 16
Capitán: Guido Vattuone.
Honor: Augusto Paladino, juan Bautista Dodds y Lautaro Gambarota.

Menores de 17
Capitán: Benjamín Biancuzzo.
Honor: Blas Tittarelli, Felipe Plazos Fernández y Leandro Rocha.

Menores de 19

Capitán: Cipriano Cervio.
Honor: Cirpiano Cervio, Facundo Suárez, Lucas Lopez Di Marco.

Menores de 22

Capitán: Lucas Carreón
Honor: Máximo Rivera.

Preintermedia E
Capitán: Eduardo Sebastián Ferrario
Honor: Lucio Caro.

Preintermedia D
Capitán: Francisco Castagnet.
Honor: Manuel Coste.

Preintermedia C
Capitán: Tomás Alonso
Honor: Martín Carreño.

Preintermedia B
Capitán: Emiliano Guida.
Honor: Jerónimo Ferraro

Preintermedia A
Capitán: Juan Cruz Gurruchaga
Honor: Lautaro Zavatti.

Intermedia A
Capitán: Facundo Scarpinelli
Honor: Gonzalo Pizzarro

Femenino
Capitana: María Taladrid
Honor: Sol Rodríguez

Superior
Capitán: Martín Fontán
Honor: Tomás Bernasconi

