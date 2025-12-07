Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina

A menos de un año para el comienzo del Mundial de 2026, un análisis realizado mediante una supercomputadora proyectó cuáles son las selecciones que llegan con mayores probabilidades de quedarse con el título. El modelo, basado en simulaciones masivas, ordenó a los candidatos según el rendimiento reciente, la profundidad de sus planteles y el nivel de sus competiciones continentales.

Según esta proyección, Inglaterra aparece como la principal favorita, respaldada por el crecimiento de su generación joven y el desempeño de varios de sus futbolistas en las ligas más competitivas del mundo. Detrás se ubica Brasil, que pese a un ciclo irregular mantiene un poderío individual que la sostiene entre los candidatos históricos.

En el listado también figuran Argentina y Francia, ambos considerados firmes aspirantes por la calidad de sus planteles y su experiencia reciente en torneos grandes. El informe destaca que el actual campeón del mundo conserva una base competitiva sólida, mientras que los europeos se mantienen en la conversación gracias a la amplitud de recursos en todas sus líneas.

Además de la pelea por el título, el análisis elaboró proyecciones sobre el rendimiento global del torneo, aunque sin certezas absolutas: se trata de una predicción estadística que pondera tendencias, historial y rendimiento previo. Aun así, el estudio ganó relevancia por la magnitud del cálculo y porque se publica en un contexto de expectativa creciente, cuando las selecciones ya transitan la fase final de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Top 10 de los máximos favoritos, según las estadísticas: