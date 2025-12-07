El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y descendió a la Serie B de Brasil

El ciclo de Martín Palermo en Fortaleza no pudo evitar un cierre amargo. El conjunto dirigido por el exgoleador argentino perdió 4-2 frente a Botafogo en la última fecha del Brasileirao y confirmó su descenso a la Serie B para la temporada 2026. La derrota se combinó con los triunfos de Inter de Porto Alegre, Santos y Vitória, rivales directos en la lucha por la permanencia, lo que terminó de sellar el destino del equipo.

Con este panorama, los cuatro equipos que perdieron la categoría fueron Sport Recife, Juventude, Fortaleza y Ceará.

Palermo había asumido el mando a comienzos de septiembre, cuando Fortaleza marchaba penúltimo con apenas 15 puntos en 21 partidos y a siete unidades de la salvación. Bajo su conducción, el equipo logró una notable remontada con nueve encuentros consecutivos sin derrotas, lo que despertó la ilusión de una recuperación histórica. Esa racha, sin embargo, se cortó en el momento decisivo. La goleada de Inter de Porto Alegre 3-1 sobre Bragantino le permitió mantener la categoría.

En el duelo final ante Botafogo, Fortaleza llegó a soñar con la permanencia, pero los tantos convertidos en los minutos finales por el argentino Álvaro Montoro y el uruguayo Mateo Ponte terminaron frustrando cualquier posibilidad. Así, el club del nordeste brasileño cerró su participación en la máxima categoría con un regreso que no esperaba: la Serie B.