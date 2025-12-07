Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y descendió a la Serie B de Brasil

El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y descendió a la Serie B de Brasil
7 de Diciembre de 2025 | 18:14

Escuchar esta nota

El ciclo de Martín Palermo en Fortaleza no pudo evitar un cierre amargo. El conjunto dirigido por el exgoleador argentino perdió 4-2 frente a Botafogo en la última fecha del Brasileirao y confirmó su descenso a la Serie B para la temporada 2026. La derrota se combinó con los triunfos de Inter de Porto Alegre, Santos y Vitória, rivales directos en la lucha por la permanencia, lo que terminó de sellar el destino del equipo.

Con este panorama, los cuatro equipos que perdieron la categoría fueron Sport Recife, Juventude, Fortaleza y Ceará. 

Palermo había asumido el mando a comienzos de septiembre, cuando Fortaleza marchaba penúltimo con apenas 15 puntos en 21 partidos y a siete unidades de la salvación. Bajo su conducción, el equipo logró una notable remontada con nueve encuentros consecutivos sin derrotas, lo que despertó la ilusión de una recuperación histórica. Esa racha, sin embargo, se cortó en el momento decisivo. La goleada de Inter de Porto Alegre 3-1 sobre Bragantino le permitió mantener la categoría.

En el duelo final ante Botafogo, Fortaleza llegó a soñar con la permanencia, pero los tantos convertidos en los minutos finales por el argentino Álvaro Montoro y el uruguayo Mateo Ponte terminaron frustrando cualquier posibilidad. Así, el club del nordeste brasileño cerró su participación en la máxima categoría con un regreso que no esperaba: la Serie B.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Últimas noticias de Deportes

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

El comunicado de Gimnasia para los socios en la previa del clásico ante Estudiantes en el Bosque

Clásico decisivo: Boca y Racing, mano a mano por la final

Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense
La Ciudad
Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
Espectáculos
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Policiales
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Política y Economía
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla