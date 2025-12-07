El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y descendió a la Serie B de Brasil

Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y se despidió del Brasileirao
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ciclo de Martín Palermo en Fortaleza no pudo evitar un cierre amargo. El conjunto dirigido por el exgoleador argentino perdió 4-2 frente a Botafogo en la última fecha del Brasileirao y confirmó su descenso a la Serie B para la temporada 2026. La derrota se combinó con los triunfos de Inter de Porto Alegre, Santos y Vitória, rivales directos en la lucha por la permanencia, lo que terminó de sellar el destino del equipo.
Con este panorama, los cuatro equipos que perdieron la categoría fueron Sport Recife, Juventude, Fortaleza y Ceará.
Palermo había asumido el mando a comienzos de septiembre, cuando Fortaleza marchaba penúltimo con apenas 15 puntos en 21 partidos y a siete unidades de la salvación. Bajo su conducción, el equipo logró una notable remontada con nueve encuentros consecutivos sin derrotas, lo que despertó la ilusión de una recuperación histórica. Esa racha, sin embargo, se cortó en el momento decisivo. La goleada de Inter de Porto Alegre 3-1 sobre Bragantino le permitió mantener la categoría.
En el duelo final ante Botafogo, Fortaleza llegó a soñar con la permanencia, pero los tantos convertidos en los minutos finales por el argentino Álvaro Montoro y el uruguayo Mateo Ponte terminaron frustrando cualquier posibilidad. Así, el club del nordeste brasileño cerró su participación en la máxima categoría con un regreso que no esperaba: la Serie B.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí