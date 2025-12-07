El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata

7 de Diciembre de 2025 | 11:50

El título que el piloto Agustín Canapino le dio este domingo a Chevrolet le permitió a la marcar sumar su vigésimo tercer campeonato en el Turismo Carretera, más allá que el dominio absoluto sigue en manos de Ford, con 46 conquistas.

De esta manera, ahora la escudería del Óvalo lleva 23 certámenes de ventaja sobre su máximo rival en la categoría, o sea justo el doble, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Doge acumula 10 torneos y Torino 6, para completar la tabla histórica del TC.

Ford tiene 46 certámenes gracias a los triunfos de Juan Gálvez (9 veces), Oscar Gálvez (5), Dante Emiliozzi (4), Héctor Luis Gradassi (4), Juan María Traverso (3), Mariano Werner (3), Oscar Aventín (2), Omar "Gurí" Martínez (2), Eduardo Pedrazzini (1), Ricardo Risatti (1), Ángel Lo Valvo (1), Rodolfo de Álzaga (1), Nasif Estéfano (1), Jorge Martínez Boero (1), Oscar "Pincho" Castellano (1), Walter Hernández (1), Eduardo "Lalo" Ramos (1), Juan Manuel "Pato" Silva (1), Emanuel Moriatis (1), Mauro Giallombardo (1), Diego Aventín (1) y Julián Santero (1).

En tanto, para Chevrolet sumaron sus 23 títulos Guillermo Ortelli (7), Agustín Canapino (5), Juan María Traverso (3), Juan Manuel Fangio (2), Juan Manuel Bordeu (1), Carlos Pairetti (1), Francisco Espinosa (1), Emilio Satriano (1), Christian Ledesma (1) y Matías Rossi (1).

Los 10 torneos de Dodge fueron ganados por Roberto Mouras (4), Oscar "Pincho" Castellano (2), Antonio Aventín (1), Oscar Angeletti (1), Ernesto Bessone (1) y Norberto Fontana (1).

Y los 6 campeonatos de Torino fueron gracias a Eduardo Copello (2), Luis Rubén Di Palma (2), Gastón Perkins (1) y Juan Manuel Urcera (1).

