Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actriz y conductora Tamara Pettinato protagonizó este viernes una incómoda situación cuando llegó al aeropuerto Internacional de Miami, donde fue demorada por algunas horas a pedido de la policía local.
Pettinato viajó junto a su pareja, José Glinski, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y actualmente diputado nacional por Chubut en representación de Unión por la Patria.
Según publicó el periodista Angel De Brito en su cuenta de la red social X, "esta mañana, en migraciones del aeropuerto de Miami, se los vio a Tamara Pettinato y su novio, José Glinski. Un oficial estadounidense los invitó a pasar a un cuarto para una revisión más exhaustiva".
La situación llamó la atención de los otros pasajeros, y luego, la noticia se viralizó rápidamente, aunque la hija de Roberto Pettinato todavía no se pronunció públicamente sobre este hecho en el que se vio involucrada junto a su pareja.
Tamara, de 40 años, había quedado en el centro de la escena hace un año, cuando se divulgó un video en el cual se la veía tomando cerveza junto al expresidente Alberto Fernández en su despacho en la Casa Rosada, lo que originó distintos rumores y una polémica mediática.
Finalmente, y cuando se acallaron los ecos de esa controversia, la expanelista bajó su perfil y su exposición en los medios, aunque continuó con su programa de radio durante algunos meses.
LE PUEDE INTERESAR
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí