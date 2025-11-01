Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza

VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza
1 de Noviembre de 2025 | 12:54

Escuchar esta nota

Después de 31 años de vocación, aulas y generaciones de alumnos, el profesor Fabián Rodríguez se despidió este jueves de la Escuela Secundaria N°17 de La Plata, ubicada en 116 y 69, justo a la vuelta del Policlínico San Martín. Fue una jornada cargada de emoción, aplausos y recuerdos compartidos entre colegas, estudiantes y familias que lo acompañaron durante su extensa trayectoria.

Rodríguez, docente de Biología y Salud y Adolescencia, fue mucho más que un profesor: se convirtió en un referente para quienes pasaron por sus clases. Su compromiso, su paciencia y su forma de enseñar con cercanía marcaron a toda una comunidad educativa que lo despidió con lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento.

“Siempre decía que enseñar era sembrar en tierra fértil, y hoy vemos todo lo que dejó”, expresó una colega que compartió más de dos décadas de trabajo con él. Los alumnos, por su parte, prepararon carteles, videos y mensajes para homenajear a quien —según contaron— supo escuchar y acompañar en los momentos más difíciles.

Durante el acto, los pasillos de la escuela se llenaron de anécdotas y risas. Algunos recordaron sus clases al aire libre, otros sus consejos de vida y su eterna sonrisa, esa que nunca faltaba incluso en los días más complicados.

“Esta escuela fue mi segunda casa. Me llevo los mejores recuerdos y la alegría de haber hecho lo que amo”, dijo el profesor Rodríguez, visiblemente emocionado, al recibir el reconocimiento de sus compañeros y directivos.

Con su retiro, se cierra un capítulo importante en la historia de la Secundaria 17. Pero su huella seguirá viva en cada alumno que aprendió de él no solo contenidos, sino valores.

La comunidad educativa lo despidió con una certeza compartida: Fabián Rodríguez deja la docencia, pero su enseñanza quedará para siempre.

VIDEO: ASÍ FUE EL EMOTIVO MOMENTO EN LA PLATA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”

Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial

Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Espectáculos
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Deportes
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla