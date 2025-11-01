VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
Después de 31 años de vocación, aulas y generaciones de alumnos, el profesor Fabián Rodríguez se despidió este jueves de la Escuela Secundaria N°17 de La Plata, ubicada en 116 y 69, justo a la vuelta del Policlínico San Martín. Fue una jornada cargada de emoción, aplausos y recuerdos compartidos entre colegas, estudiantes y familias que lo acompañaron durante su extensa trayectoria.
Rodríguez, docente de Biología y Salud y Adolescencia, fue mucho más que un profesor: se convirtió en un referente para quienes pasaron por sus clases. Su compromiso, su paciencia y su forma de enseñar con cercanía marcaron a toda una comunidad educativa que lo despidió con lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento.
“Siempre decía que enseñar era sembrar en tierra fértil, y hoy vemos todo lo que dejó”, expresó una colega que compartió más de dos décadas de trabajo con él. Los alumnos, por su parte, prepararon carteles, videos y mensajes para homenajear a quien —según contaron— supo escuchar y acompañar en los momentos más difíciles.
Durante el acto, los pasillos de la escuela se llenaron de anécdotas y risas. Algunos recordaron sus clases al aire libre, otros sus consejos de vida y su eterna sonrisa, esa que nunca faltaba incluso en los días más complicados.
“Esta escuela fue mi segunda casa. Me llevo los mejores recuerdos y la alegría de haber hecho lo que amo”, dijo el profesor Rodríguez, visiblemente emocionado, al recibir el reconocimiento de sus compañeros y directivos.
Con su retiro, se cierra un capítulo importante en la historia de la Secundaria 17. Pero su huella seguirá viva en cada alumno que aprendió de él no solo contenidos, sino valores.
La comunidad educativa lo despidió con una certeza compartida: Fabián Rodríguez deja la docencia, pero su enseñanza quedará para siempre.
VIDEO: ASÍ FUE EL EMOTIVO MOMENTO EN LA PLATA
