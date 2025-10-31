Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La foto con intendentes: en medio de la tensión con Cristina, Kicillof tuvo el respaldo de los jefes comunales
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su administración estuviera planificando ataques militares contra Venezuela, se mantiene la tensión en el Caribe. Sin embargo, la aclaración del republicano llegó luego de que medios estadounidenses publicaran que una ofensiva aérea sobre instalaciones militares venezolanas podía ocurrir en los próximos días. “No”, respondió el mandatario al ser consultado por periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One sobre esas versiones.
Los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal informaban, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que Estados Unidos evaluaba lanzar bombardeos “en cuestión de días o, incluso, horas” sobre objetivos dentro de Venezuela, con el propósito de presionar la salida del presidente Nicolás Maduro y desmantelar redes de narcotráfico. Según esos reportes, los ataques podrían incluir puertos, aeropuertos e instalaciones militares presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.
En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó parte de su estructura y artillería naval en el Caribe.
En efecto, ocho buques de guerra en el Caribe, aviones de combate F-35 en Puerto Rico y un grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Gerald Ford.
Washington sostiene que el operativo busca frenar el narcotráfico en la región, en el marco de una campaña iniciada en septiembre que incluyó ataques a embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, con al menos 62 muertos.
Desde Caracas, el gobierno de Maduro afirmó que Washington conspira para derrocarlo y denunció que la Casa Blanca prepara una guerra. De acuerdo con documentos internos citados por The Washington Post, el mandatario venezolano pidió asistencia militar a Rusia, China e Irán, incluyendo radares defensivos, drones y equipos de detección.
En Washington, fuentes militares consultadas por el diario Clarín señalaron que una escalada de ataques limitados podría producirse en los próximos días o semanas.
Según el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, Evan Ellis, los posibles objetivos serían laboratorios de drogas, puertos o aeropuertos militares utilizados por el denominado Cártel de los Soles, organización a la que el gobierno estadounidense vincula con altos mandos del régimen de Maduro.
Estados Unidos ha ofrecido hasta 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano, acusado por fiscales norteamericanos de liderar esa red de narcotráfico. La Casa Blanca no ha confirmado si el mandatario venezolano figura entre los potenciales objetivos de los ataques.
El aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe y las operaciones contra embarcaciones en el mar han generado críticas internacionales. La ONU acusó esta semana a Washington de violar el derecho internacional y denunció que los ataques marítimos dejaron víctimas calificadas como ejecuciones extrajudiciales.
Trump declaró recientemente que su gobierno libra una “guerra contra los carteles” y afirmó que busca impedir la entrada de drogas por tierra y mar. Sin embargo, expertos señalaron que Venezuela no produce fentanilo y que su territorio es principalmente una ruta de tránsito para la cocaína colombiana.
