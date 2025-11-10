Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LA ÚLTIMA VEZ FUE EN 2023

Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

La victoria sobre River, en el Superclásico jugado en la Bombonera le dejó servido en bandeja el pasaje para la edición del próximo año

Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

El festejo final de los jugadores de Boca tras el triunfo sobre River

10 de Noviembre de 2025 | 03:14
Edición impresa

Boca tuvo que esperar más de dos años para poder acceder nuevamente a la Copa Libertadores de América. El sueño de todos los hinchas, de los jugadores y del propio presidente de la institución Juan Román Riquelme.

Después de derrotar ayer a River por 2-0, en un partido que fue ampliamente superior, el equipo que dirige técnicamente Claudio Úbeda sacó pasaje para participar del torneo continental, algo que no hacía desde 2023.

El Xeneize, envuelto de felicidad por haber derrotado a su tradicional adversario, volverá a disputar la fase de grupos del torneo continental y quedó como líder de su Zona del Torneo Clausura, donde ya tiene asegurado un lugar en los próximos playoff.

Este año, Boca había quedado afuera de la Copa Libertadores en el repechaje tras caer por penales ante Alianza Lima de Perú en la Bombonera, lo que detonó en una crisis futbolístico con un año vacío por delante, ya que tras perder en la fase 2 trajo como consecuencia no jugar los certámenes de la Conmebol en el 2025.

En el 2024, el club de la Ribera jugó la Copa Sudamericana pero quedó eliminado en los octavos de final ante el Cruzeiro de Brasil por penales. El equipo brasileño terminó disputando la final del certamen ante Racing y la Academia salió campeón.

Por lo que, tras dos años sin competir en la Libertadores, el último recuerdo del Xeneize en el certamen fue la caída en la final de la Copa en el 2023 ante el Fluminense, en el estadio Maracaná.

El equipo que preside Juan Román Riquelme y tiene como eje dentro de la cancha a Leandro Paredes, en el cierre de este año comenzará a planificar un 2026 sabiendo que el Xeneize volverá a jugar la Libertadores y tendrá que estar a la altura de su historia.

Boca no pudo asegurar su cupo para la Conmebol Libertadores 2026 ni en el Torneo Apertura ni en la Copa Argentina, pero lo hizo por intermedio de la Tabla Anual.

 

Por redes sociales la Conmebol saludó a Boca por la clasificación y le dio la bienvenida

 

El Xeneize jugará la Copa por ser el segundo equipo que más puntos sumó a lo largo del año a una fecha del final.

Con Rosario Central ya con el primer lugar (66 puntos), Boca le sacó siete puntos de diferencia a River cuando solo restan tres por disputar.

De esta manera, el Xeneize se queda con el segundo lugar de la Tabla Anual y estará en la próxima Fase de Grupos.

Por otra parte, la CONMEBOL posteó ayer en sus redes sociales un mensaje de “bienvenida” para Boca, que jugará otra vez la Copa.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Juega salvado: enfrenta al Vélez de Barros Schelotto

VIDEO. Desazón albirroja: se quedó sin copa Sudamericana

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

VIDEO. Colapinto: cumplió y armó una gran fiesta en el final

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

“River no nos inquietó y merecíamos más goles”

Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado

Zeballos tuvo un partido ideal y Merentiel, volvió a marcarle a River
Política y Economía
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%
Inundaciones: acuerdan ayuda para municipios
La Ciudad
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Basura desparramada por dos cuadras sobre calle 13
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla