Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

La victoria sobre River, en el Superclásico jugado en la Bombonera le dejó servido en bandeja el pasaje para la edición del próximo año
Boca tuvo que esperar más de dos años para poder acceder nuevamente a la Copa Libertadores de América. El sueño de todos los hinchas, de los jugadores y del propio presidente de la institución Juan Román Riquelme.
Después de derrotar ayer a River por 2-0, en un partido que fue ampliamente superior, el equipo que dirige técnicamente Claudio Úbeda sacó pasaje para participar del torneo continental, algo que no hacía desde 2023.
El Xeneize, envuelto de felicidad por haber derrotado a su tradicional adversario, volverá a disputar la fase de grupos del torneo continental y quedó como líder de su Zona del Torneo Clausura, donde ya tiene asegurado un lugar en los próximos playoff.
Este año, Boca había quedado afuera de la Copa Libertadores en el repechaje tras caer por penales ante Alianza Lima de Perú en la Bombonera, lo que detonó en una crisis futbolístico con un año vacío por delante, ya que tras perder en la fase 2 trajo como consecuencia no jugar los certámenes de la Conmebol en el 2025.
En el 2024, el club de la Ribera jugó la Copa Sudamericana pero quedó eliminado en los octavos de final ante el Cruzeiro de Brasil por penales. El equipo brasileño terminó disputando la final del certamen ante Racing y la Academia salió campeón.
Por lo que, tras dos años sin competir en la Libertadores, el último recuerdo del Xeneize en el certamen fue la caída en la final de la Copa en el 2023 ante el Fluminense, en el estadio Maracaná.
El equipo que preside Juan Román Riquelme y tiene como eje dentro de la cancha a Leandro Paredes, en el cierre de este año comenzará a planificar un 2026 sabiendo que el Xeneize volverá a jugar la Libertadores y tendrá que estar a la altura de su historia.
Boca no pudo asegurar su cupo para la Conmebol Libertadores 2026 ni en el Torneo Apertura ni en la Copa Argentina, pero lo hizo por intermedio de la Tabla Anual.
Por redes sociales la Conmebol saludó a Boca por la clasificación y le dio la bienvenida
El Xeneize jugará la Copa por ser el segundo equipo que más puntos sumó a lo largo del año a una fecha del final.
Con Rosario Central ya con el primer lugar (66 puntos), Boca le sacó siete puntos de diferencia a River cuando solo restan tres por disputar.
De esta manera, el Xeneize se queda con el segundo lugar de la Tabla Anual y estará en la próxima Fase de Grupos.
Por otra parte, la CONMEBOL posteó ayer en sus redes sociales un mensaje de “bienvenida” para Boca, que jugará otra vez la Copa.
