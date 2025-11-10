Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA PERSECUCIÓN QUE ANTICIPÓ EL HOLOCAUSTO

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, Alemania mostró al mundo el verdadero rostro del régimen nazi. Sinagogas incendiadas, comercios destruidos y miles de judíos arrestados marcaron el inicio de una política de exterminio planificada que culminaría en el Holocausto

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Miles y miles de locales comerciales destruidos por nazis / Enciclopedia del Holocausto

10 de Noviembre de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 marcó un antes y un después en la historia europea. Conocida como _Kristallnacht_ o “la Noche de los Cristales Rotos”, fue una oleada de violencia planificada por el régimen nazi contra la población judía de Alemania y Austria. Lo que se presentó como una reacción espontánea de indignación popular fue, en realidad, un operativo coordinado desde las más altas esferas del poder, con la complicidad activa de las SS, las SA y las Juventudes Hitlerianas.

El detonante aparente fue el asesinato del diplomático alemán Ernst vom Rath en París, a manos de un joven judío polaco, Herschel Grynszpan, cuya familia había sido recientemente deportada de Alemania. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda, utilizó el hecho como excusa para desatar una ola de terror cuidadosamente orquestada. La violencia no surgió del pueblo: fue una estrategia del Estado nazi para quebrar definitivamente a la comunidad judía y eliminar su presencia del tejido social alemán.

Durante esa noche y los días siguientes, cientos de sinagogas fueron incendiadas, miles de negocios destruidos y viviendas arrasadas mientras las autoridades observaban sin intervenir. Los bomberos recibieron la orden de actuar solo para evitar que el fuego se propagara a propiedades “arias”. Los policías no detuvieron a los agresores: arrestaron a las víctimas. Más de 30.000 hombres judíos fueron detenidos y enviados a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Al menos 91 personas fueron asesinadas, aunque las cifras reales son probablemente mucho mayores.

El impacto fue devastador. Por primera vez, la violencia antisemita se manifestó abiertamente como política de Estado. Ya no se trataba solo de leyes discriminatorias o boicots económicos: era la institucionalización del terror. Muchos judíos comprendieron entonces que su vida en Alemania había terminado. Comenzaron a huir, aunque el mundo los recibiría con puertas cerradas. Las potencias occidentales, horrorizadas pero pasivas, emitieron condenas diplomáticas sin tomar medidas concretas.

Las raíces de la Kristallnacht se hunden en un antisemitismo que se había cultivado durante años. Desde el ascenso de Hitler al poder en 1933, las políticas raciales habían ido cercando a la población judía. El boicot a los negocios, las Leyes de Núremberg de 1935 y la confiscación de bienes fueron pasos previos hacia la exclusión total. Los judíos dejaron de ser ciudadanos, luego dejaron de ser considerados humanos. La propaganda nazi los presentó como enemigos del pueblo alemán, culpables de la derrota en la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica.

El régimen no solo buscaba eliminar físicamente a los judíos: buscaba borrar su identidad, su cultura, su existencia misma. En ese contexto, la Noche de los Cristales Rotos fue una señal para el resto de Europa. Representó el paso del odio institucional al exterminio planificado.

LE PUEDE INTERESAR

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

LE PUEDE INTERESAR

Los desafíos de la Cumbre climática global en la Amazonía

Los cristales rotos en las calles alemanas no solo reflejaban el fuego de las sinagogas: anunciaban el colapso moral de una sociedad entera. Las consecuencias fueron inmediatas. Además de la destrucción material y las muertes, el gobierno nazi impuso una multa colectiva de mil millones de marcos al pueblo judío como “castigo” por los hechos.

Fue una burla cruel: las víctimas debían pagar por los daños provocados por sus verdugos. La prensa extranjera denunció la hipocresía del régimen, pero el mundo permaneció inmóvil.

El 9 y 10 de noviembre de 1938, la civilización europea asistió a una ruptura de sus valores más básicos. La violencia de esa noche fue el ensayo general del Holocausto. Los campos de concentración, que hasta entonces se utilizaban como instrumentos de intimidación política, se transformaron en centros de detención masiva. Las deportaciones y los asesinatos sistemáticos se volverían política cotidiana pocos años después.

Historiadores coinciden en que la _Kristallnacht_ simboliza el inicio del genocidio. Lo que comenzó con piedras lanzadas a escaparates culminó en cámaras de gas. Fue el paso de la exclusión al exterminio. Y, sobre todo, una advertencia ignorada por el mundo.

Ochenta y siete años después, los vidrios rotos siguen resonando como un eco incómodo de lo que ocurre cuando la indiferencia se impone al valor. La _Kristallnacht_ no fue solo una noche de horror: fue una lección sobre la fragilidad de la justicia y el costo del silencio. Recordarla es un acto de resistencia frente al olvido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana

Boca se adueñó del Superclásico, venció a River 2 a 0 a en La Bombonera y se metió a la Libertadores

Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo

Cómo serán los festejos por los 143 años de la Ciudad

Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás

Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque

Desazón marista: descendió a Primera A
Últimas noticias de El Mundo

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

Los desafíos de la Cumbre climática global en la Amazonía

Piedra libre para las ranas que estaban “fuera del radar”

La “Voz”: la bisabuela sudafricana que lucha por salvar la lengua n|uu
Información General
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Con la derrota de Godoy Cruz, Gimnasia aseguró su permanencia en Primera antes de jugar con Vélez
Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
VIDEO. Estudiantes vs Tigre: el gol de Cabrera y la expulsión de Carrillo
"Eterno en nuestros corazones": el emotivo regalo del Pincha al hijo de Miguel Ángel Russo
"Unir a Gimnasia": cuatro candidatos conformaron una alianza para las elecciones
Policiales
"Nos dejaste partidos a todos": la dolorosa despedida a la joven que murió tras el accidente en el Camino Rivadavia
Un hombre fue encontrado sin vida en un edificio céntrico de La Plata tras varios días de búsqueda
Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
Conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida en el camino a Punta Lara
Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla