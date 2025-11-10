Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Alimentos y bebidas estarían otra vez al tope de los aumentos / web

A la espera del dato oficial que dará a conocer el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente el Banco Central coinciden en que la inflación de octubre habría vuelto a superar el 2%, luego de haber retornado a ese umbral el mes pasado.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario reinició levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%), lo que se habría mantenido en octubre, según estiman distintos analistas.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el Indec significaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se dio el mes pasado y se prevé que se sostenga por lo menos hasta el final del año.

Por caso, los especialistas del REM que consulta el Central previeron que la inflación del décimo mes de 2025 habría estado en 2,2% y esperan que la inflación interanual cierre en diciembre a 29,6%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,2%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanza 25,3%, mientras que en un año subió 33,6%.

La suba en alimentos

Según la consultora Equilibra indicó, la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,1%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (2,9%), transporte (2,8%) y bienes y servicios varios (2,5%). La variación interanual fue estimada en 31%.

Más arriba estuvo el relevamiento de EcoGo Consultores, que calculó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,4%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%.

En cuanto a los precios en alimentos, destacó que se ubicó 0,1% por encima de lo registrado en septiembre, señalando que “durante las primeras cuatro semanas del mes, con el tipo de cambio al alza y ante la expectativa de las elecciones, la inflación registrada en alimentos anotó subas semanales de entre el 0,5% y 0,9%” y destacó que “tras el triunfo del oficialismo, la dinámica tendió a moderarse y la última semana registró una suba del 0,2%”.

También para la Fundación Libertad y Progreso la inflación cerró en 2,4% en octubre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada llegaría al 24,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,4%, continuando con su desaceleración.

Desde Libertad y Progreso advirtieron además que “el rubro de alimentos y bebidas venía creciendo llamativamente, se moderó en la tercera semana, para volver a acelerarse en la cuarta semana del mes”.