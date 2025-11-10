La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
El ex futbolista reveló que habló hace tiempo con el delantero de Galatasaray y le dijo palabras que hoy, en medio del lío, son proféticas
“Icardiar”: el verbo que resume al mejor amigo que seduce a tu pareja fue una mochila de plomo para Maxi López, el perdedor de aquella historia. Pero ha pasado el tiempo y ya no está tan claro que haya perdido: se retiró del ojo público, tuvo una carrera satisfactoria, hizo su vida, está en pareja. Ahora, 12 años después de aquella icardiada que persiguió a Maxi y hasta fue publicidad de gaseosa, Maxi, más tranquilo y quizás considerándose ganador en el asunto, ya no se muestra tan reacio a hablar del asunto.
Por eso, cuando le preguntaron si alguna vez tuvo una charla hombre a hombre con Icardi, Maxi respondió: “Yo con Wanda tengo hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y ellos nos van a vincular toda la vida. Con la otra persona no tengo ningún vínculo. Están las hijas de él (Francesca e Isabella) y cuando ellas vienen a casa está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada de vínculo con la otra persona, sí con ella (Wanda) porque es la mamá de mis hijos”, sostuvo el ex futbolista.
“Yo tuve esa charla con él y le dije ‘vos vas a entender cuando vos seas padre’”
Pero cuando le deslizaron que hoy Icardi está en la misma situación que él estuvo hace una década, enemistado con Wanda, López sorprendió al revelar que él mismo habló de eso con su excompañero cuando este último aún no era padre: “Yo tuve esa charla con él y le dije ‘vos vas a entender todo lo que están haciendo -porque eran los dos- con mis nenes algún día, cuando vos seas padre’. Uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas y él en ese momento no la tomó“, reveló.
Asimismo, reconoció que en enero habló con Wanda Nara sobre su situación con Mauro Icardi y le dijo que le parecía mal y que “él tiene que ver a sus hijas”. Incluso, contó que lo hizo delante de sus hijos y que Valentino, su primogénito, le dijo lo mismo a su madre. “Pero ya son problemas de ellos en los cuales yo no quiero meterme. Le di un consejo desinteresado”, contó.
