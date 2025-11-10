Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA ESPOSA DE EMERENCIANO SENA Y MADRE DE CÉSAR, TODOS EN JUICIO

Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias

Una de las imputadas centrales en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue trasladada a una celda de aislamiento en Resistencia

Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias

Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias en la cárcel / Web

10 de Noviembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

Marcela Acuña, que está siendo juzgada en Chaco como “partícipe necesaria” en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, agredió a cinco agentes penitenciarias y fue aislada en una celda individual de la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago, en Resistencia, donde se encuentra detenida.

La medida agravó la situación de Acuña, sobre la que pesa el rechazo por parte de la mayoría de las internas de esa misma penitenciaría, quienes acusan a la mujer de “comportamiento conflictivo”, junto con sus compañeras de celda Fabiana González y Griselda Reynoso, acusadas por encubrimiento agravado del femicidio.

El incidente, que se conoció en las últimas horas, se registró el 5 de noviembre en el Pabellón 3, Celda 1.

Las víctimas de la agresión de Acuña fueron la cabo primero Luciana Romero (eritema lineal leve en el codo derecho), la cabo primero Viviana Beatriz Pawizki (golpe en la rodilla izquierda), la cabo primero Camila Martínez (escoriación en el antebrazo izquierdo), la agente Gavilán Soto (hematoma en la pierna izquierda) y la agente Lucía Benítez (eritema lineal en el antebrazo derecho).

La mujer de 53 años, que en 2023 se postuló como candidata a la intendencia de Resistencia, lleva 2 años, 4 meses y 21 días alojada en la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago.

Marcela Acuña permanece detenida al igual que su esposo Emerenciano Sena, su hijo César Sena -presunto autor material- y otros cuatro acusados vinculados al femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Chaco.

Todos los imputados están siendo procesados bajo la modalidad de Juicio por Jurados en Resistencia, capital de Chaco.

“ME VAN A MATAR”

Marcela Verónica Acuña dio su versión de la pelea en la cárcel y pidió investigar a la mamá de Cecilia Strzyzowski. Se trata de una denuncia en la que asegura que es víctima de hostigamiento dentro de la Unidad Penitenciaria N°1 de Mujeres del barrio Don Santiago, en Resistencia. En el documento relató su versión sobre los hechos que derivaron en su aislamiento luego de haber agredido a cinco agentes y apuntó contra funcionarias del penal y autoridades provinciales.

En una llamada telefónica con su hermana Patricia, a la que accedió Infobae, la imputada habló de un clima de tensión en el pabellón y denunció presuntos abusos de poder, golpes y amenazas por parte del personal penitenciario. “Lo que yo quiero, Patri, es una denuncia penal contra la jefatura de acá y contra las que operaron ayer. Quiero un alejamiento de esa gente”, habría dicho.

 

