Policiales |EN LO QUE VA DEL AÑO, EL TRÁNSITO YA SE COBRÓ LA VIDA DE 62 PERSONAS EN LA PLATA Y LAS CIUDADES VECINAS

Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia

El violento siniestro involucró a dos vehículos en un sector de Ensenada con asfalto irregular. La víctima fatal fue identificada como Camila Abigail Despoux, de 25 años, que viajaba como acompañante en un Renault 9

Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia

El auto en el que viajaba Camila. Su conductor, Joaquín, está grave

10 de Noviembre de 2025 | 01:59
Otra tragedia vial vuelve a enlutar a la Región. Camila Abigail Despoux, una joven de tan solo 25 años, perdió la vida ayer tras un violento choque ocurrido en Camino Rivadavia entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial, en Ensenada.

Según pudo saber EL DIA, el impactante siniestro vial ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en un sector de la traza que, según los investigadores, presenta deficiencias de iluminación y señalización, con calzada de ripio y una zanja profunda a los costados del camino. Por motivos que todavía se intentan establecer, un Renault 9 azul, en el que viajaban Camila y un joven identificado como Joaquín, colisionó de frente contra una Renault Kangoo blanca que circulaba en sentido contrario.

Cuando el personal policial y los servicios de emergencia llegaron al lugar, el Renault 9 había quedado incrustado en un zanjón, y su conductor permanecía atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Los bomberos de Ensenada trabajaron durante varios minutos con herramientas hidráulicas para rescatar a Joaquín, mientras que Camila fue hallada a pocos metros del auto, aparentemente despedida por el impacto.

Los médicos del SAME constataron su fallecimiento en el lugar, mientras que el joven que conductor del Renault 9 fue trasladado en “grave estado” al Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

En tanto, los tres hombres que viajaban en la Kangoo -identificados como Gustavo (50), Cristian (45) y Martín (53)- sufrieron heridas y fueron derivados al mismo centro de salud, donde quedaron en observación. De acuerdo al testimonio de un motociclista que pasaba por la zona instantes después del choque, el Renault 9 habría perdido el control antes de terminar dentro del zanjón, lo que supondría una maniobra fallida o un exceso de velocidad, aunque las causas exactas serán determinadas por las pericias de Policía Científica. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

La muerte de Camila se suma a una estadística cada vez más alarmante: con su deceso, ya son 62 las víctimas fatales por accidentes viales en lo que va del año en la Región, un número que refleja tanto la falta de infraestructura segura como la imprudencia al volante que sigue cobrando vidas.

De acuerdo a los mensajes de despedida en redes sociales, Camila tenía dos hijos, y horas antes del accidente fatal estuvo con amigos en un boliche del centro de La Plata. “Me dejaste llorando sola, nos dejaste partidos a todos”, escribió Sofía, su hermana.

Camila Despoux, la joven fallecida. Así la despedían en redes sociales

 

