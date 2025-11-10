Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado

Esta vez, el Superclásico no pudo salvar a Marcelo Gallardo. La derrota ante Boca lo puso a River en una situación incómoda para meterse en la próxima Copa Libertadores y además estiró la gran crisis futbolística del equipo. El Muñeco se mostró furioso con sus jugadores y también resignado por momentos, por lo que decidió irse en silencio de La Bombonera tras suspender la conferencia de prensa.

La apatía y el mal funcionamiento que mostró el Millonario ante el Xeneize, hicieron que el entrenador decida no hablar ante la prensa, como ocurrió post caída ante Gimnasia.

Es el peor momento que vive el DT en River y más allá del respaldo de la dirigencia, que le renovó un año más de contrato, no le encuentra la vuelta al equipo. Para colmo, el sorpresivo planteo con una línea de cinco no le funcionó, por lo que tuvo que volver a la línea de cuatro en el complemento.

¿A LA SUDAMERICANA?

La derrota lo puso en jaque a River, ya que más allá que está en zona de repechaje a la Libertadores, si hoy ganan Argentinos y Riestra saldrá de ese lugar. Es decir, si el Bicho derrota a Belgrano y el Malevo hace lo propio con Independiente, el equipo de Gallardo quedará quinto en la Tabla Anual. Desde Núñez, prenden una vela para que esto no ocurra, ya que River llegaría al último partido ante Vélez sin depender de sí mismo.

Por otro lado y si termina la fase regular fuera de la Libertadores, le quedará un solo camino: ganar el Torneo Clausura, algo que hasta el momento, parece complicado por la actualidad del equipo.

Otra alternativa es que, en caso de salir de la zona de repechaje a la Libertadores, debería por lo menos quedar cuarto en la Tabla Anual. Ante esto, debería apostar porque alguno de los clasificados gane el campeonato, ya que liberaría cupo.

Es la primera vez que River corre riesgo de no jugar la Libertadores en el ciclo Gallardo

“NOS DUELE ESTA SITUACIÓN”

El único que habló de River fue el arquero, Franco Armani, quien destacó que deberán reaccionar rápido: “Hay que levantar la cabeza, porque de esto se sale trabajando”, señaló. Además remarcó: “Hay que estar juntos. Unión, compañerismo y trabajo, no queda otra. No nos guta estar en esta situación”.

“NO ESTUVIMOS A LA ALTURA”

Lucas Martínez Quarta fue autocrítico y destacó que “No estuvimos a la altura del partido”. Además agregó: “Marcelo (Gallardo) nos dijo que nos hagamos cargo”.