Deportes |FUE 2-0 EN LA BOMBONERA POR LOS GOLES DE ZEBALLOS Y MERENTIEL

Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

El Xeneize fue muy superior en La Bombonera y además se clasificó a la Libertadores. Por su parte, el Millonario no estuvo a la altura y agigantó su crisis

Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

El festejo de los jugadores de Bboca, que fue muy superior y venció a River en la Bombonera, para clasificar a la Libertadores / Fotobaires

10 de Noviembre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Boca se adueñó del Superclásico. Con una soberbia actuación, derrotó 2-0 a River en La Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores del próximo año. Los goles del encuentro para el ’Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

El desarrollo del primer tiempo fue más bien trabado y no contó con un claro dominador. Si bien Boca era el equipo que más insistía y que generaba más peligro, las llegadas no contaban con la claridad necesaria para romper el cero.

Sin embargo, cuando parecía que el cotejo se iría al descanso con igualdad sin goles, Ayrton Costa envió un balón largo para Zeballos, quien capturó la pelota tras un error defensivo de Paulo Díaz y disparó al arco. Si bien Franco Armani logró tapar el primer disparo, el atacante azul y oro aprovechó el rebote y esta vez no falló.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda se fueron al descanso son ventaja en el marcador y con la confianza de haber conseguido adelantarse a pocos minutos del cierre de la primera mitad.

Tal es así que, en el comienzo de la segunda etapa, los de La Ribera salieron decididos a ampliar la ventaja en el partido y lo obtuvieron en los pies del uruguayo Miguel Merentiel, quien solo debió empujar la pelota al fono de la red luego de una gran corrida de Zeballos.

Un golpeado River tuvo la chance de descontar en el partido en los pies de Gonzalo Montiel, pero el defensor campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 no pudo rematar con comodidad.

Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

“River no nos inquietó y merecíamos más goles”

Minutos después llegó una nueva polémica cuando Miguel Borja, en un intento por disparar al arco defendido por Agustín Marchesín, impactó a la altura de la rodilla de Ayrton Costa y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta amarilla. Dicha decisión desató el enojo de todo el banco de suplentes xeneize que exigían la expulsión del delantero colombiano.

A los 34 minutos, el encargado de impartir justicia había decidido sancionar la pena máxima a favor de Boca luego de que Armani cometiera una presunta infracción sobre Milton Giménez dentro del área. No obstante, a instancias del VAR, Ramírez revirtió la decisión y anuló el penal.

 

El Xeneize pegó en momentos claves: al final del primer tiempo y al inicio del complemento

 

En los instantes finales, el partido se rompió y ambos elencos contaron con chances de convertir. Primero el guardameta de los de Núñez le ganó un duelo mano a mano al propio Giménez, mientras que, en la siguiente acción, Matías Galarza Fonda tuvo en la cabeza la chance para descontar en el marcador para el cuadro millonario, pero remató desviado.

Finalmente, el marcador no sufrió modificaciones y Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el domingo 16 de noviembre, mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente, al asegurarse el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

El más goleador
Boca no solo se aseguró el pasaje a la próxima edición de la Copa Libertadores, sino que además, es el equipo más goleador de la temporada (tomando en cuenta la Tabla General), con 50 gritos.
Sigue de racha
Con el triunfo de ayer sobre River por 2-0, el equipo que conduce técnicamente Claudio Úbeda perdió un solo partido de los últimos siete que disputó en La Bombonera, de acuerdo a las estadísticas.

 

