SE DESPIDE DEL BOSQUE DESDE LAS 17.00

Juega salvado: enfrenta al Vélez de Barros Schelotto

Luego de una semana complicada por la medida de fuerza del plantel profesional, Zaniratto repetirá la formación que dio el batacazo ante River para buscar un buen cierre ante su gente

Juega salvado: enfrenta al Vélez de Barros Schelotto

Bautista Merlini tratará de darle juego al equipo tripero / Archivo

10 de Noviembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

En medio de la tranquilidad que brindó la victoria en el Monumental pero tras una semana irregular en la que el plantel realizó medidas de fuerza por la deuda salarial (ver aparte), Gimnasia recibirá esta tarde desde las 17.00 a Vélez en un partido que tendrá el condimento de la vuelta de Guillermo Barros Schelotto al Bosque para enfrentar nada menos que a su hijo Nicolás, que disputará su tercer partido como titular en el equipo mens sana.

El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez con Andrés Barbieri y Mariana De Almeida como asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Franco Acita. Fernando Echenique estará a cargo del VAR y contará con la colaboración de Javier Uziga. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá transmisión de La Redonda.

El Lobo llega a esta despedida en el Bosque con la permanencia asegurada (favorecido con la derrota de anoche de Godoy Cruz) y tras una inesperada victoria sobre River que brindó alivio en la lucha por no descender. Desde un análisis global, la temporada del equipo tripero es pésima, con apenas 32 puntos en 30 partidos disputados. Sin embargo, las particularidades del campeonato le dan posibilidades de clasificación a los playoff, más aún si San Martín pierde la categoría. Sarmiento, Atlético Tucumán e Instituto pelean con el tripero por ese octavo puesto si los sanjuaninos descienden.

Pese a las dificultades en el trabajo de la semana, el entrenador decidió repetir el equipo que logró un triunfo clave en el Monumental, por lo que ayer ratificó la misma formación para enfrentar al Fortín. Los único cambios en la lista de convocados son el ingreso del juvenil Alejo Gelsomino (20 años, central o lateral izquierdo, primera vez entre los relevos) por el suspendido Gastón Suso y el regreso a la nómina de Franco Torres por Norberto Briasco.

En cuanto a la formación titular, Lucho Zaniratto respetará el dibujo 4-2-3-1 (“la idea es poner cuatro atacantes en el área rival” dijo en la semana) con el tándem Augusto Max - Nicolás Barros Schelotto en el centro del campo, Manuel Panaro y Alejandro Piedrahíta por las bandas, Bautista Merlini detrás del centrodelantero Marcelo Torres y la premisa de tratar de juntar pases para llegar al arco contrario con más gente sin depender exclusivamente del desequilibrio individual por afuera.

Vélez llega clasificado al Bosque. El equipo de Guillermo Barros Schelotto tendrá varias ausencias. Su goleador Brian Romero está desgarrado y será baja por tres semanas. En su lugar jugará Dilan Godoy. Además, el Mellizo tampoco podrá contar con los lesionados Emanuel Mammana y Lisando Magallán, por lo que Aarón Quiros y Thiago Silvero serían los centrales titualres, aunque Vélez ensayó una línea de tres defensores absolutamente juvenil con Leonel Roldán, Kevin Vázquez y Tomás Cavanagh.

Aparecieron los cheques y el plantel concentró

Independiente quiere seguir por la senda del triunfo ante Riestra

Guillermo y Gustavo Barros Schelotto serán homenajeados en la zona de vestuarios antes del partido. Para Guillermo será un partido especial, ya que enfrente vestira la casaca 17 mens sana su hijo Nicolás, quien prolonga dentro de la cancha un apellido que tuvo a Hugo barros Schelotto como presidente interino del club en 1983 y médico de los planteles profesionales, se prolongó con Guillermo y Gustavo para extender la sangre con los nombres de Juan Cataldi (hijo de Carolina) y Bautista Barros Schelotto (hijo de Pablo), primos del actual mediocampista tripero. Una particularidad más: si bien hubo técnicos que dirigieron a sus hijos en el Lobo (José y Claudio Varacka, Darío y Nicolás Ortíz) nunca se dio la situación del padre como DT rival.

Unir a Gimnasia
Con la intención de “buscar a todos los que quieras sumarse”, ayer terminó de tomar forma la alianza entre Diego Patiño (Legado Gimnasista), Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista), Juan Larraza (Alternativa Tripera) y Lucas Castagneto (Somos Gimnasia) para las elecciones del 29 de este mes. Resta definir quien será el candidato a presidente.

 

