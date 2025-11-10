Basura desparramada por dos cuadras sobre calle 13

En la esquina de 13 y 58, el domingo amaneció con residuos de todo tipo desparramados entre la vereda y el asfalto. Bolsas negras rotas, botellas de plástico y otro tipo de basura describieron la postal en pleno casco urbano.

Asimismo, los desechos no sólo habitaron la esquina mencionada, sino que -según relataron los frentistas- se observaron residuos desparramados desde 56 a 58, sobre la avenida 13.

