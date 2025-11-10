Colapinto: cumplió y armó una gran fiesta en el final

Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
Después de la prueba, el piloto y los fanáticos argentinos tiñeron Interlagos de celeste y blanco. Ganó Norris y se escapa en el campeonato. Épica remontada de Max Verstappen
Franco Colapinto hizo una carrera correcta. Completó las 71 vueltas del Gran Premio de Brasil culminando en decimoquinto puesto, pero después de la prueba, que tuvo como escenario al circuito de Interlagos, se armó una gran fiesta que convocó al piloto nacional y a los miles de argentino que viajaron al vecino país para presenciar la competencia.
“Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar que de la mano de Colapinto todos la vuelta vamos a dar”. Era una de las tantas canciones que entonaron los simpatizantes argentinos ubicados en la recta final, bañándola con los colores celeste y blanco y con un Franco con el alambrado de por medio se encargaba de firmar camisetas y banderas.
Franco Colapinto festejó en sus redes sociales el triunfo de Boca, en el Superclásico
Es evidente que existe una conexión especial entre Colapinto y la gente. Al margen de tener talento a la hora de manejar, pero cuenta con un carisma especial que lo hace sobresalir del resto de los pilotos de la parrilla actual de la Fórmula Uno. Esa exposición que tiene con público y la viralización de sus mensajes en la redes sociales es muy bien visto por aquellos directivos que manejan la actual estructura de la máxima categoría del automovilismo internacional.
En lo que se respecta a lo hecho en carrera, Colapinto cumplió. Largó desde el puesto 16 y terminó 15, como quedó dicho. En un momento de la competencia supo estar noveno e hizo la vuelta más rápida en el giro 45 (1m12.816s). En uno de los pit stop que tuvo, los mecánicos de Alpine tardaron para cambiar los neumáticos: 5,4 segundos, una eternidad. En concreto, Franco se fue de Brasil con el contrato debajo del brazo para ser el piloto titular, junto a Pierre Gasly, durante la temporada 2026 con la escudería francesa.
Por su parte, el vencedor de la carrera fue el británico Lando Norris (McLaren), quien llegó a los 390 puntos y es el líder absoluto del campeonato de pilotos, seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó desde el pitlane, cerró el podio.
Entre tanto, Norris supo mantener el liderazgo del comienzo de la carrera, a pesar de los intentos de Antonelli y Charles Leclerc (Ferrari), quien debió abandonar la carrera luego de sufrir un accidente.
La disputa comenzó torcida luego de que el auto de seguridad debió ser desplegado a la pista por un incidente del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber). En la relanzada se produjo el siniestro que dejó a Leclerc fuera de pista.
Para la vuelta 21, Colapinto resistió en pista con sus neumáticos medios y pudo ingresar en zona de puntos luego de que varios de sus rivales deban ingresar a los pits para cambiar las gomas producto del desgaste del circuito.
Cuatro giros más tarde, Max Verstappen mostró su categoría para alcanzar la cuarta ubicación, habiendo largado desde el pitlane.
Luego de que el argentino se metió en boxes para cambiar el compuesto medio, al salir cayó al decimosexto lugar con la mirada puesta en una segunda parada para el tramo final de la contienda.
A todo esto, Lewis Hamilton (Ferrari) rompió el alerón de su monoplaza y también debió abandonar, dejando a la escudería italiana sin vehículos sobre el circuito de Interlagos para pelear por los puntos.
Con menos de cinco vueltas para el final, Norris dominaba la carrera con tranquilidad ya que había logrado sacar una ventaja de 12 segundos respecto de Kimi Antonelli y 14 de Verstappen; mientras que Oscar Piastri culminó quinto y fue penalizado con 10 segundos por una maniobra peligrosa en el segundo relanzamiento.
Sin sorpresas, el británico se quedó con el triunfo y extendió su liderazgo en el campeonato de pilotos para alzarse con el título a final de la temporada en la que restan tres carreras (Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) y una sprint.
Lando Norris celebra la victoria en el GP de Brasil y se escapa en el campeonato de pilotos / AP
Franco Colapinto festeja con los fanáticos argentinos en Brasil / AP
