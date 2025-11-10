Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo que comenzó como un momento de alegría para un joven de 28 años, terminó siendo una verdadera pesadilla durante la noche del sábado en el estadio UNO, en el marco del recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar. El damnificado denunció que fue víctima del robo de su celular en pleno espectáculo, mientras se encontraba en el sector del campo.
Según el testimonio aportado en sede policial, el episodio ocurrió cuando el público colmaba las inmediaciones del estadio de Avenida 1 entre 55 y 57. La víctima, identificada como Maximiliano, relató que en medio del recital sintió un “manotazo” en el bolsillo delantero derecho del pantalón, donde guardaba su teléfono. Al revisar el lugar constató que el aparato había desaparecido.
La víctima señaló que no cuenta con seguro ni rastreador activo y que no logró identificar a los autores del robo debido a la multitud y la confusión reinante durante el show. Tampoco resultó lesionado ni hubo testigos del hecho, según detalló en su declaración.
Tras advertir la pérdida, el joven salió del estadio y esperó en las inmediaciones, donde personal de la producción devolvía algunos teléfonos encontrados durante la jornada. Sin embargo, no logró recuperar el suyo y se retiró cerca de la una de la madrugada. El hecho fue denunciado en la comisaría 9° de La Plata, que inició actuaciones por “hurto”, con intervención de la fiscalía en turno.
Según indicaron las autoridades, este caso reaviva la preocupación por los robos entre el público en grandes eventos, un fenómeno que se repite en cada recital masivo de la ciudad. Se trata de los ladrones conocidos como “pungas”, quienes se apoderan de celulares, billeteras y otras pertenencias personales, mientras se mezclan entre la multitud.
LE PUEDE INTERESAR
Investigan las causas de dos trágicas muertes
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros golpearon a una moza durante un violento asalto en 6 y 37
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí