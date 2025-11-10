Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN JOVEN FUE VÍCTIMA DE UN ATAQUE “PUNGA”

Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”

Disfrutaba de un show y sintió un "manotazo"

Le robaron el celular durante el recital de “No Te Va Gustar” / Web

10 de Noviembre de 2025 | 01:56
Lo que comenzó como un momento de alegría para un joven de 28 años, terminó siendo una verdadera pesadilla durante la noche del sábado en el estadio UNO, en el marco del recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar. El damnificado denunció que fue víctima del robo de su celular en pleno espectáculo, mientras se encontraba en el sector del campo.

Según el testimonio aportado en sede policial, el episodio ocurrió cuando el público colmaba las inmediaciones del estadio de Avenida 1 entre 55 y 57. La víctima, identificada como Maximiliano, relató que en medio del recital sintió un “manotazo” en el bolsillo delantero derecho del pantalón, donde guardaba su teléfono. Al revisar el lugar constató que el aparato había desaparecido.

La víctima señaló que no cuenta con seguro ni rastreador activo y que no logró identificar a los autores del robo debido a la multitud y la confusión reinante durante el show. Tampoco resultó lesionado ni hubo testigos del hecho, según detalló en su declaración.

Tras advertir la pérdida, el joven salió del estadio y esperó en las inmediaciones, donde personal de la producción devolvía algunos teléfonos encontrados durante la jornada. Sin embargo, no logró recuperar el suyo y se retiró cerca de la una de la madrugada. El hecho fue denunciado en la comisaría 9° de La Plata, que inició actuaciones por “hurto”, con intervención de la fiscalía en turno.

Según indicaron las autoridades, este caso reaviva la preocupación por los robos entre el público en grandes eventos, un fenómeno que se repite en cada recital masivo de la ciudad. Se trata de los ladrones conocidos como “pungas”, quienes se apoderan de celulares, billeteras y otras pertenencias personales, mientras se mezclan entre la multitud.

 

Investigan las causas de dos trágicas muertes

Motochorros golpearon a una moza durante un violento asalto en 6 y 37
