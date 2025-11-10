Francia complica el acuerdo con el Mercosur

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Redación AFP
Francia “no firmará“ el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur porque “condenaría” a sus agricultores, aseguró la ministra de Agricultura, Annie Genevard. Así reafirmó las “líneas rojas” de su gobierno.
Pese a estas declaraciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró, sin embargo, que ve perspectivas positivas para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).
Para firmar el acuerdo, la ministra pide una cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios.
Macron se mostró el jueves en Brasil “bastante positivo” sobre la posibilidad de aceptar este acuerdo comercial, aunque afirmó mantenerse “vigilante”.
El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.
