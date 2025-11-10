Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli (que jurará finalmente mañana) retomará hoy el diálogo con los gobernadores. El objetivo es buscar consensos que permitan encarar las llamadas “reformas de segunda generación”, que impulsa el presidente, Javier Milei, y avanzar en acuerdos para la sanción del Presupuesto 2026.

La estrategia del Gobierno se centra en una ronda preliminar de diálogo bilateral con cada representante provincial antes de convocar a una cumbre ampliada. En este marco es que hoy visitarán la Casa Rosada el cordóbes Martín Llaryora y el sanjuanino Marcelo Orrego.

En agenda también están el salteño Gustavo Saénz y posibles encuentros con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros. En tanto que Adorni y Santilli ya recibieron a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

Lo que pretende el Ejecutivo es “aceitar los vínculos con las provincias” para asegurarse los votos necesarios en el Congreso y aprobar temas centrales como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre.

La necesidad de aprobar este paquete en el Congreso resulta crucial para La Libertad Avanza (LLA), que requiere del apoyo de bloques aliados y provinciales. Esto es lo que motiva el contacto con las provincias. Incluso en la Rosada reconocen que ningún cambio estructural podrá realizarse “sin la voluntad de la mayoría de los gobernadores”.

Para los mandatarios provinciales, la prioridad es garantizar que cualquier reforma no implique una pérdida neta de recursos coparticipables. Advierten que la baja de un impuesto distorsivo a nivel nacional puede ser celebrada por el sector productivo, pero si reduce la masa a distribuir, afecta directamente el financiamiento de las provincias.

El peso de Provincias Unidas

El diálogo entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores se da además mientras los jefes provinciales buscan consolidar su peso político en el Congreso a través de la alianza federal “Provincias Unidas”.

Pese al magro resultado electoral en las legislativas del 26 de octubre, esta coalición en la que confluyen dirigentes radicales y peronistas disidentes como Pullaro, Llaryora y Torres, entre otros, busca constituirse como un bloque fuerte en el Congreso que actúe como árbitro o tercera fuerza clave para la gobernabilidad, negociando su apoyo tanto con LLA como con el peronismo.

Aunque descartan ser una “oposición a ultranza,” su apoyo a las reformas de Milei estará condicionado a las respuestas que el Gobierno dé a sus reclamos sobre la coparticipación y el financiamiento provincial.

A la par, el surgimiento de “Provincias Unidas” ha tensionado aún más la interna radical, uno de los partidos con mayor presencia en este armado federal:

Porque, mientras la mayoría de los gobernadores radicales apuestan al diálogo y a una colaboración pragmática con el Gobierno para obtener recursos y acuerdos para sus provincias, otros sectores de la UCR, como los de Democracia para Siempre, mantienen una postura más dura contra el oficialismo.

Una de las incógnitas a resolver por estas horas es si los legisladores electos por Provincias Unidas se alinearán con bloques como el de la UCR o formarán una bancada propia con impronta federal. En resumen, el dilema es si colaborar con Milei y correr el riesgo de erosionar la identidad partidaria o resistir y perder influencia en negociaciones clave como la del Presupuesto y las reformas que se vienen.